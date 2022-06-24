События предстоящей недели (27 июня — 3 июля 2022 года)

Собрания акционеров проведут «Газ-тек», «Газкон», «Газ-сервис», «Саратовский НПЗ», «Магаданэнерго», «Звезда», СМЗ, «Иркутскэнерго», «Мордовэнергосбыт», «Наука-Связь», «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону», ТГК-14, ГК «ТНС энерго», ГТМ, банк «Уралсиб», «ЧЗПСН-Профнастил», ГАЗ, «Инград», «Мосэнерго», «Нижнекамскнефтехим», ОГК-2, ТГК-1, «Ашинский метзавод», «Европейская электротехника», «Фармсинтез», «Росбанк», ТГК-2, «Аптечная сеть 36.6», ЯТЭК, «Мостотрест», «Группа Черкизово», банк «Кузнецкий», Сбербанк, «Южный Кузбасс», «Росинтер ресторантс холдинг», банк «Авангард», РКК «Энергия», «ГК Самолет», «Акрон», АНК «Башнефть», «Славнефть-Янос», КГК, ТКЗ «Красный котельщик», КСК, «Казаньоргсинтез», «Меридиан», СК «Росгосстрах», НК «Роснефть», «ТНС энерго Ростов-на-Дону», «Русгрэйн Холдинг», «СПБ биржа», «Соллерс Авто», авиакомпания «ЮТэйр», «Нижнекамскшина», «ПИК СЗ», «Русгидро», «НПК ОВК», «Электроцинк», «Совкомфлот», «Газпром», ГИТ, «Инвест-Девелопмент», «Лензолото», ММК, СН-МНГ, «Магнит», «Мечел», «Наука», ОМЗ, «ФосАгро», «Квадра», ВСЗ, ОАК, «Детский мир», «Московский кредитный банк», «Красный октябрь», «Кокс», НКХП, «Ренессанс страхование», ЗИЛ, АСКО, ОКС и ЛЭСК.

Реестры акционеров под дивиденды закроют «Россети Кубань», «Россети Волга», «Россети Центр и Приволжье» и «Россети Центр».

Понедельник, 27 июня

Годовые собрания акционеров проведут «Газ-тек», «Газкон», «Газ-сервис», «Саратовский НПЗ», «Магаданэнерго», «Звезда», СМЗ и РКК «Энергия».

Реестр акционеров под дивиденды закроет ПАО «Россети Кубань». На одну акцию компания выплатит 2,7856 рубля дивиденда.

Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составит ПАО «Россети Центр и Приволжье». Владельцы акций получат по 0.0278233 рубля на ценную бумагу.

Вторник, 28 июня

Годовые собрания акционеров проведут «Иркутскэнерго», «Мордовэнергосбыт», «Наука-Связь», «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону», ТГК-14, ГК «ТНС энерго», ГТМ, банк «Уралсиб», «ЧЗПСН-Профнастил» и банк «Авангард».

Реестр акционеров под дивиденды закроет ПАО «Россети Волга». На одну акцию компания выплатит 0.00032305 рубля.

Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составит ПАО «Россети Центр». На одну АОИ компания выплатит 0.0338114 рубля дивиденда.

Среда, 29 июня

Годовые собрания акционеров проведут ГАЗ, «Инград», «Мосэнерго», «Нижнекамскнефтехим», ОГК-2, ТГК-1, «Ашинский метзавод», «Европейская электротехника», «Фармсинтез», «Росбанк», ТГК-2, «Аптечная сеть 36.6», ЯТЭК, «Мостотрест», «Группа Черкизово», банк «Кузнецкий», Сбербанк, «Южный Кузбасс» и «Росинтер ресторантс холдинг».

Четверг, 30 июня

Годовые собрания акционеров проведут «ГК Самолет», «Акрон», АНК «Башнефть», «Славнефть-Янос», КГК, ТКЗ «Красный котельщик», КСК, «Казаньоргсинтез», «Меридиан», СК «Росгосстрах», НК «Роснефть», «ТНС энерго Ростов-на-Дону», «Русгрэйн Холдинг», «СПБ биржа», «Соллерс Авто», авиакомпания «ЮТэйр», «Нижнекамскшина», «ПИК СЗ», «Русгидро», «НПК ОВК», «Электроцинк», «Совкомфлот», «Газпром», ГИТ, «Инвест-Девелопмент», «Лензолото», ММК, СН-МНГ, «Магнит», «Мечел», «Наука», ОМЗ, «ФосАгро», «Квадра», ВСЗ, ОАК, «Детский мир», «Московский кредитный банк», «Красный октябрь», «Кокс», НКХП, «Ренессанс страхование», ЗИЛ, АСКО, ОКС и ЛЭСК.

Суббота, 2 июля

Реестр акционеров для участия во внеочередном собрании, которое состоится 27 июля закроет ПАО «Распадская».