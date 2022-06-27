ИК «ВЕЛЕС Капитал»: санкции против российского золота вряд ли повлияют на мировые цены

Внешний фон утром понедельника можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть стабильны после повышения в пятницу, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны. Страны Большой семерки в рамках очередного саммита планируют запретить импорт золота из России, а также обсуждают возможность установления предельных цен на российскую нефть.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились повышением трех основных индексов на 2,6-3,3% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Инвесторы продолжали коррекционные покупки, стремясь частично отвоевать сильные потери предыдущих сессий и адаптироваться к перспективе повышения процентных ставок в условиях замедления роста национальной экономики. На рынке надеются, что усилия ФРС по борьбе с инфляцией дадут свои плоды, при этом ключевые фондовые индексы поднялись к целям краткосрочной коррекции (в частности, 3940 пунктов по S&P 500).

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,1%, стабилизируясь после роста конца прошлой недели. Понедельник отметится для бирж в том числе выходом данных по динамике заказов на товары длительного пользования (ожидается продолжение умеренного роста показателя). Позже на неделе будет опубликован в том числе предпочитаемый ФРС индикатор инфляции (возможно замедление роста).

Торги в Европе в пятницу завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 2,8%. Биржи региона также восстанавливались от локальных минимумов, при этом в понедельник из значимых событий можно отметить выступление главы ЕЦБ Лагард. В ближайшие дни будут опубликованы в том числе предварительные оценки потребительской инфляции Германии и еврозоны за июнь.

На торгах в Азии утром вслед за покупками на западных площадках преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 1,4%. Австралийский ASX 200 увеличился почти на 2%. Китайские индексы повышаются в пределах 1,5%. Прибыль промышленных компаний Китая в мае сократилась на 6,5% г/г после падения на 8,5% месяцем ранее, что указывает на незначительное улучшение ситуации в национальной экономике в условиях вирусных ограничений.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром изменяются менее чем на 0,5% после повышения в пятницу, когда цены отступили от линий среднесрочного восходящего тренда 107 долл. и 104,50 долл. соответственно. Выше указанных уровней у котировок сохраняются неплохие шансы на развитие восходящего движения с ближайшими сопротивлениями 114,50 долл. и 100 долл. соответственно. Рынок остается в напряжении в условиях перспективы еще более ограниченного мирового предложения, что сейчас остается определяющим для цен фактором. Неделя при этом отметится заседанием ОПЕК+, которая, вероятно, будет придерживаться прежних планов по наращиванию нефтедобычи на 648 тыс. барр./день в июле и августе

События дня:

заказы на товары длительного пользования США в мае (15.30 мск);

индекс незавершенных сделок по продаже домов в США в мае (17.00 мск);

выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард (21.30 мск);

саммит Большой семерки.

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу снизились в пределах 1% отступив от локальных пиков в ожидании усиления санкционного давления на РФ. Индикатор Мосбиржи не смог преодолеть сопротивления 2415 пунктов, а индекс РТС отступил от района очередного пика с 21 февраля, тем не менее сохраняя потенциал роста в район 1500 пунктов.

Рубль в пятницу на Мосбирже укрепился к доллару и евро в пределах 0,5%, а сегодня утром на Форекс не показывает единой динамики к доллару и евро, достигнув нового пика с 2015 года против американской валюты на уровне 51,75 руб. Недавний максимум против евро расположен на 55,50 руб.

В начале торгового дня российский рынок может пытаться расти, получая поддержку от устойчивости цен на нефть и преимущественно оптимистичных настроений за рубежом. Перспектива объявления о новых санкциях в рамках саммита Большой семерки, вероятно, будет оказывать сдержанное давление на настроения, так как ограничения в целом являются ожидаемыми. В западных СМИ при этом вновь говорят о техническом дефолте России, не позволяя платить по еврооблигациям по прежним механизмам. Золото реагирует на перспективу запрета его импорта из РФ сдержанным повышением и вряд ли перейдет к ралли на основе данного фактора, так как доля России в мировом производстве металла составляет чуть более 9%, а существенная часть спроса на золото является инвестиционной. Новые санкции, однако, могут еще больше ограничить возможности действий ЦБ РФ с золотовалютными резервами.

Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал».