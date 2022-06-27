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ИК «ВЕЛЕС Капитал»: санкции против российского золота вряд ли повлияют на мировые цены

27 Июня 2022

ИК «ВЕЛЕС Капитал»

ИК «ВЕЛЕС Капитал»

ИК «ВЕЛЕС Капитал»

Внешний фон утром понедельника можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть стабильны после повышения в пятницу, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны. Страны Большой семерки в рамках очередного саммита планируют запретить импорт золота из России, а также обсуждают возможность установления предельных цен на российскую нефть.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились повышением трех основных индексов на 2,6-3,3% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Инвесторы продолжали коррекционные покупки, стремясь частично отвоевать сильные потери предыдущих сессий и адаптироваться к перспективе повышения процентных ставок в условиях замедления роста национальной экономики. На рынке надеются, что усилия ФРС по борьбе с инфляцией дадут свои плоды, при этом ключевые фондовые индексы поднялись к целям краткосрочной коррекции (в частности, 3940 пунктов по S&P 500).

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,1%, стабилизируясь после роста конца прошлой недели. Понедельник отметится для бирж в том числе выходом данных по динамике заказов на товары длительного пользования (ожидается продолжение умеренного роста показателя). Позже на неделе будет опубликован в том числе предпочитаемый ФРС индикатор инфляции (возможно замедление роста).

Торги в Европе в пятницу завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 2,8%. Биржи региона также восстанавливались от локальных минимумов, при этом в понедельник из значимых событий можно отметить выступление главы ЕЦБ Лагард. В ближайшие дни будут опубликованы в том числе предварительные оценки потребительской инфляции Германии и еврозоны за июнь.

На торгах в Азии утром вслед за покупками на западных площадках преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 1,4%. Австралийский ASX 200 увеличился почти на 2%. Китайские индексы повышаются в пределах 1,5%. Прибыль промышленных компаний Китая в мае сократилась на 6,5% г/г после падения на 8,5% месяцем ранее, что указывает на незначительное улучшение ситуации в национальной экономике в условиях вирусных ограничений.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром изменяются менее чем на 0,5% после повышения в пятницу, когда цены отступили от линий среднесрочного восходящего тренда 107 долл. и 104,50 долл. соответственно. Выше указанных уровней у котировок сохраняются неплохие шансы на развитие восходящего движения с ближайшими сопротивлениями 114,50 долл. и 100 долл. соответственно. Рынок остается в напряжении в условиях перспективы еще более ограниченного мирового предложения, что сейчас остается определяющим для цен фактором. Неделя при этом отметится заседанием ОПЕК+, которая, вероятно, будет придерживаться прежних планов по наращиванию нефтедобычи на 648 тыс. барр./день в июле и августе

События дня:

  • заказы на товары длительного пользования США в мае (15.30 мск);

  • индекс незавершенных сделок по продаже домов в США в мае (17.00 мск);

  • выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард (21.30 мск);

  • саммит Большой семерки.

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу снизились в пределах 1% отступив от локальных пиков в ожидании усиления санкционного давления на РФ. Индикатор Мосбиржи не смог преодолеть сопротивления 2415 пунктов, а индекс РТС отступил от района очередного пика с 21 февраля, тем не менее сохраняя потенциал роста в район 1500 пунктов.

Рубль в пятницу на Мосбирже укрепился к доллару и евро в пределах 0,5%, а сегодня утром на Форекс не показывает единой динамики к доллару и евро, достигнув нового пика с 2015 года против американской валюты на уровне 51,75 руб. Недавний максимум против евро расположен на 55,50 руб.

В начале торгового дня российский рынок может пытаться расти, получая поддержку от устойчивости цен на нефть и преимущественно оптимистичных настроений за рубежом. Перспектива объявления о новых санкциях в рамках саммита Большой семерки, вероятно, будет оказывать сдержанное давление на настроения, так как ограничения в целом являются ожидаемыми. В западных СМИ при этом вновь говорят о техническом дефолте России, не позволяя платить по еврооблигациям по прежним механизмам. Золото реагирует на перспективу запрета его импорта из РФ сдержанным повышением и вряд ли перейдет к ралли на основе данного фактора, так как доля России в мировом производстве металла составляет чуть более 9%, а существенная часть спроса на золото является инвестиционной. Новые санкции, однако, могут еще больше ограничить возможности действий ЦБ РФ с золотовалютными резервами.

Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал».

Теги: новости