ИК «ВЕЛЕС Капитал»: Инфляционные ожидания разворачиваются вверх

Налоговый период выходит на финишную прямую. В понедельник банки проводят окончательные расчеты по основным налоговым платежам месяца. Рубль к середине дня укреплялся, обновив пятничный максимум, однако пара доллар/рубль оставалась выше уровня 53. С окончанием налоговых платежей мы не ожидаем отступления российской валюты с позиций, занятых в течение прошлой недели (53-54 руб.), так как на рынке будут по-прежнему преобладать факторы поддержки рубля в виде положительного сальдо по счету текущих операций. При этом отметим, что обсуждение на стартовавшем саммите G7 ограничений по импорту российских энергоресурсов, скорее всего, не окажет давления на рубль, а, наоборот, может локально поддержать нефтяные котировки, что усилит преимущество российской валюты.

На денежном рынке к пику налоговых платежей банки подошли в комфортных условиях. Структурный профицит ликвидности держится на уровне 2,4 трлн руб. Накануне по бюджетному каналу из системы ушло более 200 млрд руб., однако отток был вызван погашениями перед Федеральным казначейством, а не предварительными налоговыми платежами.

За прошедшую неделю отрицательный спред ставки Ruonia к ключевой ставке сократился с 75 до 55 б.п. В начале текущей недели можно ожидать дальнейшего сужения спреда из-за налоговых выплат (до уровня менее 50 б.п.), однако в целом ситуация со ставками останется комфортной.

Инфляционные ожидания развернулись вверх. В пятницу ЦБ РФ представил данные по инфляционным ожиданиям (ИО) в июне. После снижения ИО населения в мае до 11,5%, в июне показатель достаточно неожиданно почти вернулся к апрельским уровням, составив 12,4%. В то же время показатель наблюдаемой инфляции сократился с майского пика в 25,1% до 23,7%. Кроме того, согласно сезонно сглаженным данным ЦБ, показатель ценовых ожиданий предприятий (баланс ответов) сократился до 17,8, что стало минимальной величиной с начала 2021 года. Тем не менее, «отскок» ИО населения все же может ограничить потенциал дальнейшего снижения ключевой ставки, несмотря на улучшение ожиданий бизнеса, общее замедление инфляции и укрепление рубля.

Юрий Кравченко, начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал».