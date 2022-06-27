ИК «ВЕЛЕС Капитал»: Совкомфлот продолжает деятельность, несмотря на санкции

Российский фондовый рынок к середине дня вышел в плюс после некоторой слабости в начале сессии, следуя за улучшением мировых настроений. Индекс Мосбиржи к 14.35 мск вырос на 0,58%, до 2405,45 пункта, а долларовый РТС увеличился на 0,72%, до 1425,16 пункта, обновив максимум с 18 февраля.

Рубль на Мосбирже укреплялся в пределах 0,5% против доллара и евро, находясь у 53,20 руб. и 56 руб. соответственно. На Форекс российская изменялась менее чем на 1,5%, ранее поднявшись до нового максимума с 2015 года против доллара 51,75 руб. и оставаясь недалеко от достигнутого на прошлой неделе пика против евро 55,50 руб.

Эмитенты

Наибольший рост к середине сессии показывали акции Совкомфлота (+8,42%), адр Ozon (+5,41%), гдр X5 Retail Group (+5,35%), гдр РусАгро (+5,25%), акции Самолета (+5,09%) и ПИК (+4,51%).

Резкий рост акций Совкомфлота в понедельник может быть связан с новостями прошлой недели о выдаче Индией сертификатов на соответствие требованиям по технической безопасности десяткам судов, принадлежащим компании. В результаты суды Совкомфлота смогут осуществлять поставки нефти в Индию и другие страны даже после отказа западных компаний предоставлять России подобные услуги в связи с санкциями. В СМИ уже появились сообщения о заходе нефтяных танкеров Совкомфлота в порты Европы, несмотря на санкции, так как компания разместила своих «дочек» на Кипре и в ОАЭ, а также использует на танкерах флаги Либерии. Новости благоприятны для Совкомфлота, так как указывают на продолжение его деятельности вопреки вводимым ограничениям.

С технической точки зрения акции Совкомфлота в понедельник подскочили на резко возросших объемах, но к середине дня отступили от района сопротивления 46,16 руб. (майский максимум). В целом ADX дневного графика говорит о значительном усилении краткосрочного бычьего тренда и призывает к сохранению «длинных» позиций выше поддержки 40 руб., при этом сигнал на наращивание «лонгов» с перспективой роста в район 50 руб. поступит при закреплении выше 46,16 руб. У 50 руб. также расположено важное среднесрочное сопротивление (средняя полоса Боллинджера недельного графика), при закреплении выше которого покупки могут ускориться.

В лидерах снижения находились бумаги Polymetal (-3,35%), акции Селигдара (-3,26%), бумаги Полюса (-2,83%), котировки ТМК (-1,32%).

Золотодобытчики в понедельник снижались в связи с перспективой ввода странами Большой семерки запрета на импорт российского золота. По данным Федеральной таможенной службы, в 2021 году 88% экспорта российского золота было направлено в Великобританию, при этом компании продавали свою продукцию банкам, которые затем направляли металл за границу. Новые санкции могут привести к снижению закупочных цен внутри РФ, а также образованию дисконта для азиатских покупателей из-за угрозы вторичных санкций. В то же время структура мирового спроса на золото, большая часть которого приходится на ювелирный и инвестиционный сектора, а также относительно небольшая доля России в мировом производстве (около 9,2% по данным Всемирного совета на золото за 2021 год) не позволяют ожидать резкого скачка мировых цен на драгоценный металл в случае ввода ограничений.

Внешний фон: умеренно позитивный

Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии прибавлял около 0,8%, продолжая восстановление от минимумов в условиях относительно спокойного макроэкономического фона. На этой неделе ЕЦБ, вероятно, продолжит обсуждение механизма защиты от фрагментации доходностей гособлигаций в рамках стартующего сегодня трехдневного форума, на котором в среду выступят главы ЕЦБ, ФРС и Банка Англии.

Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня находились в плюсе и прибавляли около 0,5%, пытаясь подняться к сопротивлениям 114,50 долл. и 100 долл. соответственно и сохранить восходящий тренд перед возможным объявлением о новых санкциях против энергетического сектора России. Фиксация прибыли по фьючерсам приостановилась, при этом дальнейшее обогащение урана Ираном значительно снижает вероятность скорого снятия санкций с Исламской республики.

Биржи США: умеренно позитивный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ прибавлял около 0,5% перед публикацией данных по заказам на товары длительного пользования и рынку жилья страны за май. При закреплении S&P 500 выше сопротивления 3940 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика) перед индикатором откроются перспективы развития восходящего движения в район июньского пика 4177 пунктов.

События дня:

заказы на товары длительного пользования США в мае (15.30 мск);

индекс незавершенных сделок по продаже домов в США в мае (17.00 мск);

выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард (21.30 мск);

саммит Большой семерки.

Рынок внутри дня

Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в понедельник сохранялись покупки, обеспеченные во многом желанием инвесторов развить восходящую коррекцию в условиях нейтрального макроэкономического фона. Индексы Мосбиржи и РТС смогли выйти в плюс благодаря сохранению интереса к отдельным бумагам и, в частности, к сектору недвижимости. Перспектива новых санкций в отношении золотодобывающего и энергетического сектора на данный момент не слишком беспокоит широкий рынок.

Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал».