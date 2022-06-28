ИК «ВЕЛЕС Капитал»: Санкции против российского золота могут оказаться мягче ожидаемых

Внешний фон утром вторника можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть продолжают начатое накануне повышение, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны. Moody’s объявила о дефолте России, а Канада, США и Великобритания намерены ввести запрет на ввоз некоторых золотых изделий из России.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в понедельник, после попыток роста в течение дня, завершились снижением трех основных индексов на 0,2-0,7% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Рынок отступил от района первых целей краткосрочной коррекции (в частности, 3940 пунктов по S&P 500) в ожидании дополнительных макроэкономических сигналов. Статистика понедельника при этом оказалась лучше прогнозов и показала рост заказов на товары длительного пользования в мае на 0,7% м/м при увеличении индекса незавершенных сделок по продаже домов за аналогичный период на 0,7% м/м, напомнив инвесторам о перспективе повышения процентных ставок в стране.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,5%, предвещая более прибыльный для покупателей день. Вторник отметится, в частности, публикацией данных по потребительскому доверию за июнь, которые могут показать падение индикатора.

Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,1%, который отступил от максимумов дня. Данные вторника при этом показали падение индекса потребительского климата Gfk по Германии за июль с -26,2 до рекордного минимума -27,4 пункта. Регион сталкивается с экономическим и энергетическим кризисом, которые правительствам предстоит решать в ближайшие месяцы, если не годы.

На торгах в Азии утром преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 0,66%. Австралийский ASX 200 увеличился на 0,85%. Китайские индексы повышаются в пределах 1%.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром растут примерно на 1,5% после повышения почти на 2% накануне в рамках восстановления от линии среднесрочного восходящего тренда. Цены преодолели сопротивления 114,50 долл. и 110 долл. соответственно и стремятся к средним полосам Боллинджера дневных графиков 117,50 долл. и 115 долл. соответственно. Закрепление выше последних может еще больше ускорить повышение. Рынок получил дополнительный импульс к росту после заявлений Объединенных Арабских Эмиратов об отсутствии дополнительных мощностей по наращиванию нефтедобычи, а также новостей о возможном перебое поставок из Ливии и Эквадора. Саудовская Аравия, в то же время, готова нарастить нефтедобычу на 150 тыс. барр./день.

События дня:

выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард (11.00 мск);

индекс потребительского доверия США в июне (17.00 мск);

финансовый форум ЕЦБ;

выступления представителей ЕЦБ и ФРС (в течение дня);

саммит Большой семерки.

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС в понедельник выросли примерно на 1%, отвоевав потери предыдущей сессии благодаря оптимизму по отдельным эмитентам. Индикатор Мосбиржи закрепился выше сопротивления 2415 пунктов, что указывает на перспективу движения в район 2450 пунктов, а индекс РТС обновил пик с 18 февраля и вполне может стремиться в район 1500 пунктов.

Рубль накануне на Мосбирже укрепился к доллару и евро в пределах 0,5%, а сегодня утром на Форекс ослабевает к доллару и растет к евро, находясь недалеко от пиков с 2015 года 51,75 руб. и 55,50 руб. соответственно. Российская валюта сохраняет импульс к неспешному повышению.

В начале торгового дня российский рынок может пытаться продолжить восходящее движение благодаря преимущественно оптимистичным настроениям за рубежом, а также новостям о возможности более мягких санкций в отношении РФ, которые могут включать запрет на ввоз лишь некоторых золотых изделий из страны. О новых ограничениях, вероятно, будет объявлено в ходе третьего дня саммита Большой семерки. Западные источники при этом продолжают объявлять дефолт России по своим обязательствам, что является формальностью и по факту не играет практически никакой роли для рыночных настроений в условиях общей закрытости национальной экономики.

Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал».