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ИК «ВЕЛЕС Капитал»: Санкции против российского золота могут оказаться мягче ожидаемых

28 Июня 2022

ИК «ВЕЛЕС Капитал»

ИК «ВЕЛЕС Капитал»

ИК «ВЕЛЕС Капитал»

Внешний фон утром вторника можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть продолжают начатое накануне повышение, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны. Moody’s объявила о дефолте России, а Канада, США и Великобритания намерены ввести запрет на ввоз некоторых золотых изделий из России.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в понедельник, после попыток роста в течение дня, завершились снижением трех основных индексов на 0,2-0,7% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Рынок отступил от района первых целей краткосрочной коррекции (в частности, 3940 пунктов по S&P 500) в ожидании дополнительных макроэкономических сигналов. Статистика понедельника при этом оказалась лучше прогнозов и показала рост заказов на товары длительного пользования в мае на 0,7% м/м при увеличении индекса незавершенных сделок по продаже домов за аналогичный период на 0,7% м/м, напомнив инвесторам о перспективе повышения процентных ставок в стране.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,5%, предвещая более прибыльный для покупателей день. Вторник отметится, в частности, публикацией данных по потребительскому доверию за июнь, которые могут показать падение индикатора.

Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,1%, который отступил от максимумов дня. Данные вторника при этом показали падение индекса потребительского климата Gfk по Германии за июль с -26,2 до рекордного минимума -27,4 пункта. Регион сталкивается с экономическим и энергетическим кризисом, которые правительствам предстоит решать в ближайшие месяцы, если не годы.

На торгах в Азии утром преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 0,66%. Австралийский ASX 200 увеличился на 0,85%. Китайские индексы повышаются в пределах 1%.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром растут примерно на 1,5% после повышения почти на 2% накануне в рамках восстановления от линии среднесрочного восходящего тренда. Цены преодолели сопротивления 114,50 долл. и 110 долл. соответственно и стремятся к средним полосам Боллинджера дневных графиков 117,50 долл. и 115 долл. соответственно. Закрепление выше последних может еще больше ускорить повышение. Рынок получил дополнительный импульс к росту после заявлений Объединенных Арабских Эмиратов об отсутствии дополнительных мощностей по наращиванию нефтедобычи, а также новостей о возможном перебое поставок из Ливии и Эквадора. Саудовская Аравия, в то же время, готова нарастить нефтедобычу на 150 тыс. барр./день.

События дня:

  • выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард (11.00 мск);

  • индекс потребительского доверия США в июне (17.00 мск);

  • финансовый форум ЕЦБ;

  • выступления представителей ЕЦБ и ФРС (в течение дня);

  • саммит Большой семерки.

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС в понедельник выросли примерно на 1%, отвоевав потери предыдущей сессии благодаря оптимизму по отдельным эмитентам. Индикатор Мосбиржи закрепился выше сопротивления 2415 пунктов, что указывает на перспективу движения в район 2450 пунктов, а индекс РТС обновил пик с 18 февраля и вполне может стремиться в район 1500 пунктов.

Рубль накануне на Мосбирже укрепился к доллару и евро в пределах 0,5%, а сегодня утром на Форекс ослабевает к доллару и растет к евро, находясь недалеко от пиков с 2015 года 51,75 руб. и 55,50 руб. соответственно. Российская валюта сохраняет импульс к неспешному повышению.

В начале торгового дня российский рынок может пытаться продолжить восходящее движение благодаря преимущественно оптимистичным настроениям за рубежом, а также новостям о возможности более мягких санкций в отношении РФ, которые могут включать запрет на ввоз лишь некоторых золотых изделий из страны. О новых ограничениях, вероятно, будет объявлено в ходе третьего дня саммита Большой семерки. Западные источники при этом продолжают объявлять дефолт России по своим обязательствам, что является формальностью и по факту не играет практически никакой роли для рыночных настроений в условиях общей закрытости национальной экономики.

Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал».

Теги: новости