ИК «ВЕЛЕС Капитал»: Денежный рынок: налоговый период завершается без видимых проблем

На пике налоговых выплат рубль пытается протестировать 53 по доллару. Отметим, что в условиях сохранения ограничений по счету операций с капиталом новости о признании дефолта по купонным выплатам по евробондам РФ и рассмотрении лидерами G7 вопроса ограничений цен на покупку российских энергоносителей остаются незамеченными для рубля, продолжающего получать поддержку от профицита счета текущих операций.

Чистый отток ликвидности из банковской системы после уплаты НДС, акцизов и НДПИ составил 571 млрд руб. Фактический отток средств на налоги был примерно вдвое больше, так как примерно половину оттока в бюджет банки компенсировали средствами Федерального казначейства: в общей сложности на депозиты и в РЕПО от казначейства было привлечено более 500 млрд руб. Еще около 222 млрд руб. банки забрали с депозитов ЦБ постоянного действия. В результате остатки на корсчетах сократились относительно несущественно — менее чем на 400 млрд руб.

Сегодня банкам остается провести платежи по налогу на прибыль. Однако несмотря на выплаты, ситуация с рублевой ликвидностью остается комфортной. Об этом в том числе свидетельствует решение ЦБ увеличить лимит на сегодняшнем недельном депозитном аукционе до 2,34 трлн руб. (неделей ранее — 1,6 трлн руб.). Для основного еженедельного аукциона такой лимит является максимальным с начала февраля текущего года.

По итогам пятницы значение ставки Ruonia сократилось на 9 б.п., составив 8,86%. В начале текущей недели можно ожидать некоторого подъема ставки, однако даже если ее уровень превысит 9%, такой рост будет иметь краткосрочный характер.

Юрий Кравченко, начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал».