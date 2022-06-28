ИК «ВЕЛЕС Капитал»: Среднесрочные покупатели еще не вернулись в акции АЛРОСы

Российский фондовый рынок к середине дня не показывал единой динамики, ощущая влияние сильного рубля и санкционного давления. Индекс Мосбиржи к 14.05 мск упал на 0,6%, до 2402,62 пункта, а долларовый РТС увеличился на 0,35%, до 1433,03 пункта, обновив очередной максимум с 18 февраля. На саммите Большой семерки подтверждают поступившие ранее новости о запрете импорта российского золота и установлении лимита цен на импортируемую из РФ нефть.

Рубль на Мосбирже укреплялся в пределах 1% против доллара и евро, находясь у 52,90 руб. и 55,70 руб. соответственно. На Форекс российская росла на 0,5-4%, показывая более уверенную динамику против евро и стремясь к недавним пикам с 2015 года 51,75 руб. и 55,50 руб. соответственно.

Эмитенты

Наибольший рост к середине сессии показывали обыкновенные акции Сургутнефтегаза (+4,76%), гдр TCS Group (+4,13%), обыкновенные акции Ростелекома (+3,90%), обыкновенные акции Мечела (+3,64%), бумаги Аэрофлота (+3,44%) и ЛСР (+2,82%).

В лидерах снижения находились бумаги Petropavlovsk (-4,59%), акции АЛРОСы (-4,42%), бумаги Совкомфлота (-3,57%), гдр РусАгро (-2,95%).

По АЛРОСе поступают не слишком оптимистичные новости о сложностях с оплатой российских алмазов, а также замедлении их торговли. Так, чистый ввоз алмазов в Индию в мае был на 36% ниже среднестатистического для этого месяца уровня и можно предположить, что выпадающие объемы пришлись на РФ ввиду загрузки зарубежных алмазных компаний на полную мощность. Кроме того, в ходе заседания Кимберлийского процесса был поднят вопрос о признании российских алмазов «кровавыми» по аналогии с камнями из неблагополучных стран Африки. Если это произойдет, то переориентация на Азию для АЛРОСы станет проблемной.

С технической точки зрения акции АЛРОСы во вторник отступают от линии среднесрочного нисходящего тренда и верхней полосы Боллинджера дневного графика (район 76 руб.) при преобладании краткосрочного бычьего движения по индикатору ADX. Сигналов на наращивание краткосрочных «длинных» позиций по бумагам, таким образом, пока не поступает, а у текущих уровней скорее имеет смысл зафиксировать как минимум часть краткосрочной прибыли. Закрепление ниже поддержки 70 руб. (также средняя полоса Боллинджера дневного графика) укажет на риски развития нисходящего движения и обновления июньского минимума 65 руб.

Внешний фон: умеренно позитивный

Биржи Европы: позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии прибавлял около 1%, оставаясь в коррекционном настроении, несмотря на данные о дальнейшем ухудшении потребительского климата в Германии, а также заявления главы ЕЦБ Лагард о возможном применении более агрессивной монетарной политики в случае необходимости.

Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня ускорили повышение и прибавляли около 2%, стремясь к ближайшим сопротивлениям 117,50 долл. и 112 долл. соответственно после подтверждения планов Большой семерки по лимитированию цен на российскую нефть. Конкретный механизм ограничения еще предстоит проработать. Кроме того, рассматриваются варианты запрета перевозок российской нефти по морю. Котировки продолжают восходящее движение на фоне сохранения рисков более ограниченного предложения, которые усилились в том числе на фоне перебоев с производством в Ливии и Эквадоре из-за политической напряженности.

Биржи США: умеренно позитивный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ прибавлял около 0,5%, предвещая очередной подход индикатора к краткосрочному сопротивлению 3940 пунктов. Рынок может перейти к консолидации перед поступлением более важных макроэкономических сигналов по ходу недели, при этом данные вторника, вероятно, покажут снижение потребительского доверия в США в июне.

События дня:

индекс потребительского доверия США в июне (17.00 мск);

финансовый форум ЕЦБ;

выступления представителей ЕЦБ и ФРС (в течение дня);

саммит Большой семерки.

Рынок внутри дня

Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках во вторник сохранялись покупки ввиду желания инвесторов увести индексы от локальных минимумов и краткосрочной адаптации к перспективе ужесточения денежно-кредитных условий. Индексы Мосбиржи и РТС не показывали существенных изменений перед подведением итогов саммита Большой семерки и официальным объявлением о новых санкциях в отношении российского золота и нефти, которые краткосрочно во многом уже учтены рынком, но среднесрочно будут давить на настроения. Ввода ограничений в отношении импорта сельскохозяйственной продукции из РФ при этом не планируется – позитивная новость для сектора.

Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал».