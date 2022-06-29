ИК «ВЕЛЕС Капитал»: За рубежом ждут комментариев центральных банков, а в России дивидендов в энергетике

Внешний фон утром среды можно назвать умеренно негативным. Цены на нефть снижаются после повышения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках ухудшились. НАТО продолжит второй день саммита в Мадриде, а США внесли в санкционный список КАМАЗ и ОАК.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США во вторник, после попыток роста в начале дня, завершились снижением трех основных индексов на 1,5-3% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Рынок продолжил движение вниз от района первых целей краткосрочной коррекции после публикации данных о падении индекса потребительского доверия США в июне со 103,2 до 16-месячного минимума 98,7 пункта (ожидалось 100,4 пункта). Инвесторы готовились к очередному выступлению главы ФРС Пауэлла и предпочли зафиксировать полученную недавно прибыль.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,1% в рамках коррекции. В среду помимо выступления Пауэлла интерес также могут представлять пересмотренные данные по ВВП страны за 1-й квартал (корректировки которых, впрочем, не ожидается).

Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,2%, который отступил от максимумов дня. В середине недели в регионе вновь ждут выступления главы ЕЦБ Лагард, а также главы Банка Англии и первой оценки потребительской инфляции Германии за июнь. Позитивных для покупателей новостей не запланировано. Финансовые регуляторы, вероятно, подтвердят нацеленность на ужесточение монетарной политики, а инфляция продолжит рост.

На торгах в Азии утром вслед за продажами в США преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 упал на 0,9%. Австралийский ASX 200 снизился на 1%. Китайские индексы теряют в пределах 1,5%, корректируясь вслед за повышением предыдущих сессий, обеспеченным в том числе смягчением коронавирусных ограничений для въезжающих в КНР.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром снижаются примерно на 0,5% после повышения на 2% накануне в рамках развития краткосрочной восходящей коррекции. Цены приостановили рост у сопротивлений 117,50 долл. и 112 долл. соответственно в ожидании поступления дополнительных фундаментальных сигналов. В среду и четверг новости должны прийти с заседаний комитетов ОПЕК и ОПЕК+. В Американском институте нефти при этом сообщили о сокращении запасов «черного золота» на прошлой неделе на 3,79 млн баррелей – позитивный для цен сигнал. Пока неясно, опубликует ли Минэнерго США еженедельный отчет по запасам в среду.

События дня:

выступление главы Банка Англии Бейли (14.35 мск);

предварительный индекс потребительских цен Германии в июне (15.00 мск);

заседание ОПЕК (15.00 мск);

пересмотренный ВВП США в 1-м кв. 2022 г. (15.30 мск);

выступление главы ФРС Пауэлла (16.00 мск);

выступление главы ЕЦБ Лагард (16.00 мск);

выступление главы Банка Англии Бейли (16.30 мск);

отчет Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов (17.30 мск);

выступление главы ЕЦБ Лагард (18.00 мск);

саммит НАТО в Мадриде;

выступления представителей ФРС и ЕЦБ (в течение дня);

промышленное производство, розничные продажи, уровень безработицы России в мае (19.00 мск);

акции Россетей Московский регион последний день торгуются с дивидендами за 2021 г.;

ГОСа Сбербанка, ОГК-2, Мосэнерго.

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС во вторник изменились разнонаправленно, на 0,3-2,6%, при этом рублевый индикатор продолжал движение в диапазоне, а долларовый РТС обновил очередной пик с 18 февраля и держит курс на район 1500 пунктов. В середине недели, впрочем, оба сектора рынка может ждать нисходящая коррекция вслед за ухудшением настроений на мировых фондовых площадках.

Рубль накануне на Мосбирже укрепился к доллару и евро примерно на 3%, а сегодня утром на Форекс растет на 1-4%, располагаясь у пиков с 2015 года 51,75 руб. и 54,51 руб. против доллара и евро соответственно. Более активное повышение в середине недели российская валюта показывает против евро, который теряет позиции в том числе на рынке Форекс.

В начале торгового дня российский рынок может выйти в минус вслед за ухудшением мировых настроений и подтверждением накануне санкций со стороны США, которые предполагают в том числе запрет на импорт российского золота. В России в среду пройдут дивидендные годовые собрания акционеров Сбербанка, Мосэнерго и ОГК-2. Особенного внимания заслуживают эмитенты энергетического сектора, дивидендная доходность по которым должна составить около 10,5% и 14% соответственно. В банковском секторе в санкционных условиях ожидать выплат не приходится. На зарубежных площадках в среду состоятся выступления глав ЕЦБ, ФРС и Банка Англии, которые традиционно пугают покупателей.

Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал».