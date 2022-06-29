ИК «ВЕЛЕС Капитал»: Распадская пытается восстановить краткосрочный бычий тренд

Российский фондовый рынок к середине дня находился под нисходящим давлением ввиду фиксации прибыли по отдельным эмитентам, ухудшения внешнего фона и разворота рубля. Индекс Мосбиржи к 14.30 мск упал на 0,81%, до 2389,34 пункта, а долларовый РТС снизился на 1,49%, до 1443,79 пункта, ранее обновив максимум с 17 февраля.

Рубль на Мосбирже отступил от внутридневных пиков и ослабевал в пределах 0,5% против доллара и евро, находясь у 51,90 руб. и 54,50 руб. соответственно. На Форекс российская валюта подскочила на 1,4-4,5%, вновь показывая более уверенную динамику против евро и достигнув новых внутридневных максимумов с 2015 года 50,65 руб. и 53,30 руб. соответственно. Рубль вплотную подошел к пикам 2015 года 48,69 руб. и 52,41 руб. соответственно.

Эмитенты

Наибольший рост к середине сессии показывали гдр X5 Retail Group (+4,42%), котировки Акрона (+4,27%), бумаги Полиметалла (+2,43%), акции Северстали (+1,68%), бумаги Распадской (+1,49%) и гдр Fix Price (+1,09%).

Распадская в среду повышалась без очевидных фундаментальных драйверов. Компания в 2021 году, судя по данным отчетности, реализовала около 49% угольного концентрата (основной источник выручки) в России, в то время как 51% пришелся на экспорт, среди которых около 19,6% - на европейский регион, а около 80% - на азиатский рынок.

С технической точки зрения Распадская остается под среднесрочным нисходящим давлением, а сила краткосрочного тренда при этом, судя по показаниям ADX дневного графика, невелика. Покупатели пытаются взять инициативу в свои руки и сегодня поднимали бумаги выше краткосрочного сопротивления 310 руб. (район средней полосы Боллинджера дневного графика), но «бычий» импульс к середине дня ослаб. При способности котировок закрепиться выше 310 руб. можно ожидать развития отскока в район 350 руб. (верхняя полоса Боллинджера и линия нисходящего тренда), но пока что покупки будут носить коррекционный характер. Ниже 310 руб. можно говорить о повышенных рисках обновления июньского минимума 267,55 руб. Восходящий тренд Распадской восстановить пока не удалось.

В лидерах снижения находились бумаги ЛСР (-6,27%), акции Самолета (-6,13%), бумаги ПИК (-5,99%), гдр TCS Group (-4,98%), гдр VK (-4,43%), котировки ГМК «Норильский никель» (-1,57%).

В секторе недвижимости проходила фиксация прибыли после ралли эмитентов в предыдущие сессии.

Великобритания же заявила о введении санкций против гендиректора Норникеля Владимира Потанина из-за покупки Росбанка. Не исключено, что Потанину теперь придется покинуть свой пост, чтобы не поставить под санкционный удар Норникель, как ранее поступили представители менеджмента Полюса, ФосАгро и Акрона. Новости краткосрочно могут оказывать понижательное давление на акции Норникеля.

Внешний фон: умеренно негативный

Биржи Европы: негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии терял около 1,3%, продолжая отступление от района сопротивления 3600 пунктов, достигнутого ранее на неделе. В регионе ждали выступлений глав ЕЦБ и Банка Англии, а также предварительных данных по инфляции Германии в июне. Темпы роста потребительских цен Испании в июне, как показала статистика, ускорились с 8,7% до 10,2% г/г.

Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня оставались в плюсе и прибавляли около 0,5%, пытаясь закрепиться выше сопротивлений 117,50 долл. и 112 долл. соответственно, что может открыть котировкам новые горизонты роста. В среду Минэнерго США, вероятно, опубликует данные по запасам сразу за предыдущие две недели, при этом оценка Американского института нефти указывает на высокую вероятность поступления позитивных сигналов о падении запасов «черного золота». На рынок также могут поступить новости о рекомендации ОПЕК в отношении квот по увеличению добычи (изменений не ожидается).

Биржи США: умеренно негативный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ терял около 0,3%, указывая на возможность тестирования в том числе ближайшей поддержки 3800 пунктов в течение дня. Последнее подтвердило бы повышенные риски развития нисходящего движения с перспективой обновления июньских минимумов. Основным медвежьим риском для рынка остаются ухудшающиеся перспективы национальной и мировой экономики в условиях ужесточения денежно-кредитных условий.

События дня:

предварительный индекс потребительских цен Германии в июне (15.00 мск);

заседание ОПЕК (15.00 мск);

пересмотренный ВВП США в 1-м кв. 2022 г. (15.30 мск);

выступление главы ФРС Пауэлла (16.00 мск);

выступление главы ЕЦБ Лагард (16.00 мск);

выступление главы Банка Англии Бейли (16.30 мск);

отчет Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов (17.30 мск);

выступление главы ЕЦБ Лагард (18.00 мск);

саммит НАТО в Мадриде;

выступления представителей ФРС и ЕЦБ (в течение дня);

промышленное производство, розничные продажи, уровень безработицы России в мае (19.00 мск);

акции Россетей Московский регион последний день торгуются с дивидендами за 2021 г.;

ГОСа Сбербанка, ОГК-2, Мосэнерго.

Рынок внутри дня

Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в середине недели преобладал уход от риска перед серией выступлений представителей центральных банков. На биржи вернулась осторожность, которая усиливается отсутствием оптимистичных макроэкономических сигналов. Российский рынок на этот раз последовал за мировыми настроениями и подвергся фиксации прибыли в том числе по выросшим ранее эмитентам. Импульс к росту до конца дня могут получить Мосэнерго и ОГК-2 в случае подтверждения акционерами дивидендных выплат за 2021 год.

Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал».