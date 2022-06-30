ИК «ВЕЛЕС Капитал»: Рынок ждет подтверждения высоких дивидендов Газпрома, Сургутнефтегаза и Башнефти

Внешний фон утром четверга можно назвать умеренно негативным. Цены на нефть стабильны после падения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках ухудшились. В России отвлекутся от санкций и будут ждать собраний акционеров крупнейших нефтегазовых и других компаний по дивидендам.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в среду завершились без единой динамики трех основных индексов, которые изменились в пределах 0,3%, не решаясь на преодоление краткосрочных сопротивлений в условиях рисков дальнейшего ускорения инфляции и наступления рецессии. Глава ФРС Джером Пауэлл подтвердил борьбу с ростом цен как приоритет регулятора на ближайшее время. Сокращение ВВП страны в 1-м квартале текущего года при этом было пересмотрено с 1,5% до 1,6% к/к. Уже в четверг при этом рынок может получить умеренно оптимистичный сигнал в отношении замедления темпов роста базового индекса потребительских цен США за май, который тем не менее остается высоким.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,9%, продолжая отступление от локальных пиков и проверяя на прочность поддержку 3800 пунктов.

Торги в Европе накануне завершились падением индекса Euro Stoxx 50 на 1%. В регионе также опасаются ухудшения экономической ситуации, хотя потребительская инфляция в Германии за июнь замедлилась. Данные четверга, тем временем, подтвердили рост ВВП Великобритании в 1-м квартале на 8,7% г/г, как и ожидалось, и падение розничных продаж Германии в мае на 3,6% г/г против прогнозов сокращения на 2%. Негативная динамика на рынках Европы в четверг может сохраниться.

На торгах в Азии утром преобладает пессимистичная динамика. Японский Nikkei 225 упал на 1,7%. Австралийский ASX 200 снизился на 1,3%. Китайские индексы идут вразрез с основным трендом и прибавляют в пределах 2% после того, как данные показали возвращение деловой активности в секторах услуг и промышленности страны в июне к росту: оба индикатора превысили 50 пунктов.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром изменяются менее чем на 0,5% после падения примерно на 1,5% накануне, когда котировки развернулись вниз и не устояли выше поддержек 117,50 долл. и 112 долл. соответственно, не подтверждая нацеленности на развитие краткосрочного роста. Отчет Минэнерго США за две недели показал сокращение запасов нефти в стране при увеличении запасов нефтепродуктов и нефтедобычи, что в итоге оказало негативное влияние на рынок. Кроме того, инвесторы опасаются, что у ОПЕК+ нет возможности по наращиванию добычи сверх запланированных квот и восполнения возникающих дефицитов предложения. Мониторинговый комитет ОПЕК+ уже сегодня объявит свое решение по производству на июль и август.

События дня:

отчет по рынку труда Германии за июнь (10.55 мск);

уровень безработицы еврозоны в мае (12.00 мск);

заседание мониторингового комитета ОПЕК+ (14.00 мск);

недельное число обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск);

личные доходы и расходы, базовый ценовой индекс потребления США в мае (15.30 мск);

выступление главы ЕЦБ Лагард (16.30 мск);

чикагский индекс производственной активности в июне (16.45 мск);

ГОСа Газпрома, Башнефти, Роснефти, Сургутнефтегаза, РусГидро, ТГК-4, Черкизово, НМТП, Мечела, Самолета, Аэрофлота, Высочайшего, Детского мира, Магнита, ММК, НЛМК, Ростелекома, Совкомфлота, ФосАгро, Черкизово;

Госдума рассмотрит вопросы повышения НДПИ по Газпрому;

акции Россетей Ленэнерго последний день торгуются с дивидендами за 2021 г.

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС в среду перешли к снижению и потеряли порядка 1,2-3,6% во главе с долларовым РТС, который отступил от района 1500 пунктов и вернулся к поддержке 1400 пунктов. На рынок оказывала давление фиксация прибыли по отдельным эмитентам и разворот рубля. При пробое 1400 пунктов индекс РТС может направиться к 1360 пунктам.

Рубль накануне на Мосбирже ослаб к доллару и евро в пределах 1,5%, отступив от внутридневных пиков, а сегодня утром на Форекс снижается примерно на 2%, располагаясь у 53 руб. и 55,20 руб. соответственно. Российские власти выражают всё большую обеспокоенность стремительным укреплением рубля и накануне, в частности, предложили отменить обязательную репатриацию валютной выручки.

В начале торгового дня российский рынок, вероятно, будет развивать нисходящее движение вслед за продажами за рубежом, но в течение сессии улучшить настроения могут дивидендные новости и подтверждение акционерами Газпрома, Сургутнефтегаза, Башнефти, Роснефти и ряда других компаний рекомендованных ранее выплат дивидендов за 2021 год. После собраний акционеров инвесторам останется ждать закрытия дивидендных реестров в июле, что может подогревать интерес к эмитентам и рынку в целом, после чего ситуация как минимум до публикации результатов компаний за первое полугодие станет более неопределенной. За рубежом основное внимание в среду будет направлено на предпочитаемый ФРС индикатор инфляции.

Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал».