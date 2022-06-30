Рубль: коррекция не отменяет возможности новых максимумов - ИК «ВЕЛЕС Капитал»

Словесные интервенции представителей финансово-экономического блока в отношении курса рубля и окончание периода налоговых платежей на время притормозили укрепление российской валюты. После достижения вчера отметки 50,01 по доллару рубль скорректировался и сегодня днем торговался в районе 52,5. Мы полагаем, что в ближайшее время участники локального валютного рынка займут осторожную позицию, ожидая новых мер правительства в отношении валютного рынка. Однако если шаги по стабилизации курса не убедят инвесторов в серьезности влияния на рубль, то можно будет ожидать новых попыток российской валюты закрепиться ниже 50 по доллару.

Встречный приток ликвидности из бюджета нивелировал влияние налоговых платежей. После некоторого сокращения на фоне крупных налоговых выплат профицит ликвидности в банковском секторе достаточно быстро восстановился до уровня, предшествовавшего периоду платежей, составив на утро четверга 2,5 трлн руб. Показатель вырос преимущественно за счет увеличения объема средств банков на аукционных депозитах в ЦБ. Увеличить объем средств на депозитах позволил в том числе приток ликвидности по бюджетному каналу, последовавший сразу после окончания налогового периода. При этом во вторник, несмотря на уплату налога на прибыль, нетто-позиция с бюджетом оставалась положительной из-за привлечения банками средств на депозиты от Федерального казначейства.

Во вторник ставка Ruonia поднялась до 8,99% (+14 б.п.), ее отрицательный спред к ключевой ставке сократился до 51 б.п. – минимума за полторы недели. Отметим, что в среду ставки, вероятно, оставались на текущих уровнях или поднялись выше 9% из-за оттока ликвидности на аукционные депозиты ЦБ РФ.

Юрий Кравченко, начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал».