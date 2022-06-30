ИК «ВЕЛЕС Капитал»: Газпром шокировал рынок, но устоял выше 200 руб.

Российский фондовый рынок к середине дня находился в значительном минусе, ощутив шок после отказа акционеров Газпрома от выплаты дивидендов за 2021 год. Индекс Мосбиржи к 14.30 мск упал на 5,7%, до 2242,92 пункта, а долларовый РТС обвалился на 4,91%, до 1343,66 пункта, испытывая давление в том числе со стороны рубля.

Рубль на Мосбирже продолжал тенденцию предыдущего дня и ослабевал на 1,3-2,2% против доллара и евро, находясь у 52,50 руб. и 54,70 руб. соответственно. На Форекс российская валюта теряла 1-3,5%, показывая более уверенную динамику против евро и отступая от достигнутых накануне пиков с 2015 года 50,65 руб. и 53,30 руб. соответственно.

Эмитенты

Наибольший рост к середине сессии показывали акции Самолета (+2,87%), адр Head Hunter (+0,69%), бумаги Белуги (+0,17%).

Самолет повышался вопреки динамике всего рынка в ожидании подтверждения собранием акционеров дивидендов за 1-й квартал текущего года в размере 41 руб. на акцию, хотя доходность по ним составит лишь 1,5%. Инвесторы в последнее время в целом проявляют повышенный интерес к сектору недвижимости.

В лидерах снижения находились бумаги Газпрома (-26,71%), акции Petropavlovsk (-6,83%), бумаги Polymetal (-5,10%), котировки ФСК ЕЭС (-4,82%), бумаги ТГК-1 (-4,60%).

Собрание акционеров Газпрома в четверг неожиданно для большинства участников рынка отказалось от выплаты дивиденды за 2021 год, посчитав их нецелесообразными в текущей ситуации в том числе ввиду необходимость выплаты повышенных налогов. Правительство ранее предложило увеличить НДПИ для Газпрома на 416 млрд руб., а в четверг этот вопрос будет рассматриваться в Госдуме. Приоритетом в Газпроме сейчас является реализация инвестпрограммы.

Акции Газпрома в моменте отреагировали на новости обрушением примерно на 30%, что почти вдвое превысило ожидавшуюся дивидендную доходность порядка 16,5% (исходя из котировок до начала падения). Дивидендный фактор был одним из ключевых драйверов роста Газпрома в последние недели, и его потеря может подорвать в том числе среднесрочный интерес к эмитенту, так как риски дальнейшего сокращения поставок газа в Европу растут, а переориентация на азиатский регион на газовом рынке более сложна, чем на нефтяном.

С технической точки зрения акции Газпрома в четверг опускались до минимума с конца февраля и отскочили ровно от психологически важной отметки 200 руб. на объемах, которые были аналогичны февральским уровням. Положение котировок выше 200 руб. может указывать на веру рынка в долгосрочный инвестиционный кейс компании и предвещать возможные попытки отступления от минимумов, но складывающаяся краткосрочная неопределенность и отсутствие дивидендных перспектив скорее будут подрывать доверие к эмитенту и, как следствие, оказывать давление на весь российский рынок. При закреплении ниже 200 руб. Газпром может пойти к февральскому минимуму 126,53 руб. «Спасти» покупателей в текущей ситуации могли бы оптимистичные комментарии менеджмента и надежда на выплаты дивидендов как минимум в среднесрочной перспективе.

Внешний фон: негативный

Биржи Европы: негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии терял около 2,7%, ускорив темпы падения ввиду дальнейшего ухудшения перспектив региональной экономики. Накануне инвесторы не обратили внимания на данные о замедлении потребительской инфляции Германии в июне, зато в четверг ускорили продажи после данных об ускорении роста потребительских цен во Франции с 5,2% до 5,8% г/г. Следующий месяц неминуемо принесет региону более высокие процентные ставки.

Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня находились в минусе и теряли около 0,5%, располагаясь ниже сопротивлений 117,50 долл. и 112 долл. соответственно в ожидании решения ОПЕК+ по нефтедобыче на ближайшие два месяца. У стран организации не хватает мощностей для наращивания добычи сверх запланированных объемов, но преобладание на рынке страхов вступления мировой экономики в рецессию также может ухудшить перспективы спроса.

Биржи США: негативный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ ускорил снижение и терял около 1,4%, располагаясь ниже поддержки 3800 пунктов. Макроэкономические данные четверга могут принести в том числе некоторые оптимистичные для рынка сигналы в виде замедления роста предпочитаемого ФРС индикатора инфляции в мае. Тем не менее инвесторы прекрасно понимают, что цикл повышения ставок ФРС только начался.

События дня:

заседание мониторингового комитета ОПЕК+ (15.00 мск);

недельное число обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск);

личные доходы и расходы, базовый ценовой индекс потребления США в мае (15.30 мск);

выступление главы ЕЦБ Лагард (16.30 мск);

Чикагский индекс производственной активности в июне (16.45 мск);

ГОСа Башнефти, Роснефти, Сургутнефтегаза, РусГидро, ТГК-4, Черкизово, НМТП, Мечела, Самолета, Аэрофлота, Высочайшего, Детского мира, Магнита, ММК, НЛМК, Ростелекома, Совкомфлота, ФосАгро, Черкизово;

Госдума рассмотрит вопросы повышения НДПИ по Газпрому;

акции Россетей Ленэнерго последний день торгуются с дивидендами за 2021 г.

Рынок внутри дня

Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в четверг усилился пессимизм, вызванный страхами надвигающейся рецессии. В то же время российский рынок вместо позитивных дивидендных новостей ощутил нисходящий шок после решения Газпрома отказаться от выплат за прошлый год. Индекс Мосбиржи упал до минимумов с конца апреля, а индикатор РТС достиг очередной краткосрочной поддержки 1310 пунктов в виде средней полосы Боллинджера дневного графика. Инвесторы лишились самой интересной на данный момент внутренней дивидендной истории, что может стать негативом для широкого рынка.

Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал».