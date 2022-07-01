ИК «ВЕЛЕС Капитал»: Российский рынок может вырасти на технических факторах

Внешний фон утром пятницы можно назвать умеренно негативным. Цены на нефть продолжают снижение после падения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках пессимистичны. На российский рынок может по-прежнему оказывать давление фактор отказа Газпрома от дивидендных выплат.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в четверг завершились падением трех основных индексов на 0,8-1,3%, которые не смогли развить восходящую коррекцию на фоне усиления страхов наступления рецессии, подтверждающихся слабыми макроэкономическими данными. Чикагский индекс производственной активности в июне сократился с 60,3 до 56 пунктов (ожидалось 58 пунктов), подчеркивая нарастающую слабость в экономике, а инфляционное давление в стране остается высоким, хотя предпочитаемый ФРС индикатор инфляции в мае замедлил рост с 4,9% до 4,7% г/г (ожидалось +4,8%).

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,7%, указывая на опасность обновления июньского минимума 3639 пунктов в ближайшие сессии.

Торги в Европе накануне завершились падением индекса Euro Stoxx 50 на 1,7%. Инфляция в регионе ускоряется, при этом в пятницу тенденция, вероятно, подтвердится в предварительной оценке потребительских цен еврозоны за июнь. Июль при этом должен стать первым за последние несколько лет месяцем повышения процентных ставок ЕЦБ.

На торгах в Азии утром преобладает пессимистичная динамика. Японский Nikkei 225 упал на 1,7%. Австралийский ASX 200 снизился на 0,4%. Китайские индексы теряют в пределах 1%, хотя индикатор деловой активности PMI в производственном секторе страны в июне вырос с 48,1 до 51,7 пункта, выше прогнозов, указывая на восстановление в отрасли.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром снижаются менее чем на 0,5% после падения примерно на 3% накануне. Котировки вернулись к линиям среднесрочного восходящего тренда 108,5 долл. и 104 долл. соответственно, завершение дня ниже которых усилит риски развития медвежьего движения. Страхи разгара мировой рецессии становятся преобладающими для рынка и способствуют фиксации прибыли по фьючерсам. ОПЕК+ в четверг при этом приняла решение о сохранении квот по наращиванию нефтедобычи в июле и августе на 648 тыс. барр./день, а Алжир и Кувейт заявили о планах по наращиванию внутреннего производства.

События дня:

окончательные индексы деловой активности в производственных секторах Европы (10.55-11.30 мск) и США (17.00 мск) в июне;

предварительный индекс потребительских цен еврозоны в июне (12.00 мск);

индекс деловой активности ISM в производственном секторе США за июнь (17.00 мск).

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС в четверг обвалились на 4,8-7,3% во главе с рублевым индикатором, который вернулся к минимумам с конца апреля и приостановил падение у поддержки 2190 пунктов. Преодоление указанной отметки поставит следующей целью движения минимум с конца февраля 2050 пунктов. Индекс РТС тем временем подошел к поддержке 1310 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика), при пробое которой может упасть к 1130 пунктам (нижняя полоса Боллинджера).

Рубль накануне на Мосбирже, после слабости в течение сессии, в итоге укрепился к доллару и евро на 3,5-4%, а сегодня утром на Форекс прибавляет 4-5,5%, располагаясь у 52 руб. и 54,30 руб. соответственно, и вновь стремясь к минимумам с 2015 года 50,65 руб. и 53,30 руб. соответственно.

В начале торгового дня российский рынок может приостановить резкое падение предыдущего дня и восстановиться на технических факторах и близости важных краткосрочных поддержек, но в целом фундаментальные сигналы пока скорее выступают против покупателей. Акционеры Роснефти в четверг, в отличие от Газпрома, утвердили дивиденды за прошлый год в размере 23,63 руб. на акцию, но в целом шок от изменения дивидендной позиции газового гиганта может еще какое-то время давить на общий рынок. За рубежом в пятницу будут ждать окончательных индексов деловой активности в производственном секторе за июнь.

Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал».