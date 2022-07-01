ИК «ВЕЛЕС Капитал»: Валютный и денежный рынки

В пятницу рубль снова перешел к снижению на возобновлении риторики представителей финансово-экономического блока о проблеме избыточного укрепления российской валюты. В частности, глава Минэкономразвития заявил СМИ, что ведомство занимается рассмотрением вопроса о принятии мер по удержанию рубля от дальнейшего укрепления в ежедневном режиме. Уже в первые часы после открытия в пятницу доллар обновил недельный максимум и к началу второй половины дня торговался вблизи 55 руб., где в последний раз находился почти две недели назад.

Впрочем, отметим, что после аналогичной риторики на текущей неделе других официальных лиц, а также после окончания налоговых платежей и отмены ЦБ очередной порции валютных ограничений рубль достаточно быстро оправился от падения. С учетом всех перечисленных факторов поддержки и сегодняшней риторики доллар за текущую неделю прибавлял пока лишь около 1,4-1,5%. Мы полагаем, что если шаги по стабилизации курса не убедят инвесторов в серьезности влияния на рубль, то российская валюта сможет быстро вернуться к укреплению.

Бюджет продолжает возвращать ликвидность в банковскую систему после окончания налогового периода. В четверг банки погасили почти 200 млрд руб. по операциям РЕПО с Федеральным казначейством и почти столько же привлекли от него на депозиты. При этом сальдо бюджетного канала осталось в плюсе на 153,3 млрд руб., свидетельствуя о поступлении ликвидности из других бюджетных источников. Кроме того, чуть более 150 млрд руб. банки забрали с депозитов ЦБ постоянного действия. В результате остатки на корсчетах выросли за четверг почти на 300 млрд руб., составив 1,8 трлн руб.

Приток бюджетной ликвидности быстро нивелировал негативный эффект от налоговых платежей, что удержало ставку Ruonia ниже 9%. По итогам среды ставка осталась на уровне 8,99%. В начале июля ожидаем расширения ее отрицательного спреда к ключевой ставке до уровней, предшествовавших налоговым платежам июня (то есть ожидаем снижения Ruonia в ближайшие дни как минимум до 8,75-8,9%).

Юрий Кравченко, начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал».