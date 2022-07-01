События предстоящей недели (4 — 10 июля 2022 года)

Реестры акционеров под дивиденды закроют «Абрау-Дюрсо», «Тантнефть» им. В.Д. Шашина, «Газпром нефть» и «Русгидро».

Понедельник, 4 июля

ПАО «ТГК-14» закроет реестр акционеров для участия во внеочередном собрании, которое состоится 28 июля. На повестке дня одобрение ряда сделок.

Вторник, 5 июля

ПАО «РБК» составит список лиц, имеющих право на участие во внеочередном собрании, которое состоится 29 июля.

Пятница, 8 июля

Реестр акционеров под дивиденды закроет ПАО «Тантнефть» им. В.Д. Шашина. Владельцы АОИ и АПИ получат по 16,14 рубля на ценную бумагу.

ПАО «Газпром нефть» закроет реестр акционеров под дивиденды. Размер выплаты на одну акцию составит 16 рублей.

Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составит ПАО «Абрау-Дюрсо». На одну акцию компания выплатит 3,44 рубля.

Суббота, 9 июля

ПАО «Русолово» закроет реестр акционеров для участия во внеочередном собрании, которое состоится 31 августа. На повестке дня переизбрание совета директоров.

Воскресенье, 10 июля

ПАО «Русгидро» закроет реестр под дивиденды. Владельцы акций получат по 0.05304937 рубля на ценную бумагу.