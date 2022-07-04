Банкротство трейдинговой компании «‎Интер РАО» в Литве

30 июня кредиторы приняли решение начать банкротство трейдинговой компании «‎Интер РАО» — «Inter RAO Lietuva», которая являлась ведущим игроком на рынке электроэнергии в странах Балтии и одним из крупнейших независимых поставщиков электроэнергии в Литве.

Ранее Государственный совет по регулированию энергетики Литвы уже отозвал лицензии на экспорт, импорт электроэнергии и лицензию независимого поставщика электроэнергии у компании «Inter RAO Lietuva», т.к. в установленный срок не была предоставлена информация о способности финансово обеспечивать свою деятельность, а также в связи с остановкой торгов электроэнергией компании на бирже Nord Pool.

В 2021 году объем трейдинговых операций электроэнергией составил 7 650 млн кВт*ч.

Подробнее о том, как отразится на «‎Интер РАО» (IRAO) прекращение экспорта электроэнергии рассказано в статье.

«Inter RAO Lietuva» входит в список литовских компаний, которые подверглись западным санкциям против России. В середине марта были заблокированы банковские счета компании, а в мае заблокировали и все активы.

Компании «Inter RAO Lietuva» также принадлежит ветропарк «Vydmantai» с 15 электроустановками общей мощностью 30 МВт. По итогам 2021 года «Inter RAO Lietuva» входила в топ-62 крупнейших компаний Литвы. Выручка компании составила 334,3 млн евро, а чистая прибыль — 14,3 млн евро.