ИК «ВЕЛЕС Капитал»: Неделя будет богатой на дивидендные отсечки

Внешний фон утром понедельника можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть продолжают коррекционный рост конца прошлой недели, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны. Российский рынок уже на этой неделе ждет череда дивидендных отсечек по крупным компаниям, а Австралия запрещает ввоз российского золота.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в пятницу, после снижения в начале дня, завершились повышением трех основных индексов примерно на 1%, которые попытались вернуться к коррекционному восстановлению с локальных минимумов, но все еще оставались ниже важных краткосрочных сопротивлений (в частности, 3870 пунктов по S&P 500). Статистика показала замедление темпов роста в производственном секторе страны в июне, по оценке PMI, а на рынках также ждали публикации протоколов заседания ФРС на этой неделе.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,3% перед выходным днем. В понедельник в США празднуется День независимости.

Торги в Европе в пятницу завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,2%. В начале новой недели на биржах ждут данных о производственной инфляции еврозоны за май, которые могут показать небольшое охлаждение показателя. Потребительская инфляция региона в июне, тем временем, продолжила ускоряться.

На торгах в Азии утром вслед за покупками в США преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 0,8%. Австралийский ASX 200 увеличился на 1,1%. Китайские индексы прибавляют в пределах 1%, хотя случаи коронавируса в стране за выходные выросли.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром повышаются на 0,5% после роста примерно на 2,5% в пятницу в ожидании сохранения ограниченного предложения на рынке. Котировки по итогам недели удержали среднесрочный восходящий тренд и отступили от поддержек 110 долл. и 106 долл. соответственно. При положении выше указанных значений цены могут стремиться к сопротивлениям 116 долл. и 112,50 долл. (средние полосы Боллинджера дневных графиков). С фундаментальной точки зрения котировкам помогает сокращение производства в Ливии, а также запланированные на эту неделю забастовки в нефтяном секторе Норвегии.

События дня:

День независимости в США, биржи закрыты;

индекс цен производителей еврозоны в мае (12.00 мск);

выступления представителей ЕЦБ (в течение дня);

Мосбиржа опубликует данные по объемам торгов за июнь.

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу изменились разнонаправленно, на 0,1-5,1%, при этом наиболее выраженную динамику показал долларовый индикатор, упавший из-за ослабления рубля. Индекс Мосбиржи, в то же время, приостановил снижение у среднесрочной поддержки 2190 пунктов, при преодолении которой рискует обновить минимум с конца февраля 2050 пунктов. Индикатор РТС в пятницу нашел поддержку у отметки 1260 пунктов.

Рубль в пятницу на Мосбирже обвалился на 5-6% к доллару и евро в рамках коррекции. Сегодня утром на Форекс российская валюта прибавляет около 1,5%, располагаясь у 54,30 руб. и 56,60 руб. соответственно, немногим ниже краткосрочных сопротивлений 56 руб. и 59 руб., преодоление которых может ускорить укрепление доллара и евро.

В начале торгового дня российский рынок может пытаться подрасти и восстановить просадку конца прошлой недели, вызванную дивидендным шоком Газпрома и отступлением рубля от многолетних пиков. Предстоящие дни в РФ будут богаты на дивидендные отсечки, перед которыми может наблюдаться повышенный интерес к таким бумагам как Газпромнефть, Татнефть, Башнефть, Мосэнерго, ОГК-2, Роснефть, Самолет, МТС и НМТП, после чего рынок пострадает от дивидендных гэпов. За рубежом при этом будут ждать протоколов заседаний ФРС и ЕЦБ и новых макроэкономических данных.

Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал»