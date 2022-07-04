ИК «ВЕЛЕС Капитал»: Доллар на двухнедельном максимуме, участники рынка ждут мер по сдерживанию рубля

Доллар на двухнедельном максимуме, участники рынка ждут мер по сдерживанию рубля. На локальном валютном рынке доллар в первые минуты торгов поднимался до 56,5 руб., обновив двухнедельный максимум. Участники рынка по-прежнему отыгрывают заявления представителей финансово-экономического блока о предполагаемых мерах по сдерживанию укрепления рубля. Кроме того, в утренние часы понедельника корректировались цены на нефть.

По итогам июня рубль сумел укрепиться еще на 16,3% к USD, однако в последние недели преимущество российской валюты сошло на нет, а в последние дни месяца доллар отыграл часть позиций (на максимуме пара опускалась до 50 руб., однако закрытие месяца произошло на уровне 51,45 руб.). До оглашения мер, направленных на стабилизацию валютного рынка, рубль, вероятно, продолжит постепенно терять позиции. Однако, если шаги по стабилизации курса не убедят инвесторов в серьезности влияния на рубль, то российская валюта сможет отыграть часть утерянных за последние дни позиций.

В июне бюджет сократил приток средств в банковскую систему, но остался главным поставщиком ликвидности. В банковском секторе величина структурного профицита ликвидности снова вернулась на уровень 2,5 трлн руб. В то же время на рынке по-прежнему отмечается неравномерное распределение ликвидности. Так, банки увеличили на 238,2 млрд руб. объем средств на депозитах с фиксированной ставкой в ЦБ, но при этом отдельные игроки нарастили задолженность по обеспеченным кредитам регулятора (+121,1 млрд руб.). Ставка Ruonia по итогам четверга на прошлой неделе еще немного выросла, достигнув 9% (впервые с середины июня).

Отметим, что бюджет остается главным поставщиком ликвидности для банковского сектора, хотя нетто-приток средств по бюджетному каналу сократился в июне вдвое по сравнению с маем. По каналу наличных денег в июне впервые с февраля сальдо оказалось отрицательным (хоть и совсем незначительным по размеру) на фоне дальнейшего снижения процентных ставок. В свою очередь, Банк России абсорбирует ликвидность из банковской системы четвертый месяц подряд за счет привлечения свободных средств банков на депозиты. Тем не менее, отрицательное сальдо банков по операциям с ЦБ сокращается третий месяц подряд.

Юрий Кравченко, начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал».