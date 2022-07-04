ИК «ВЕЛЕС Капитал»: Отказ от дивидендов вызвал краткосрочную слабость в ФосАгро

Российский фондовый рынок к середине дня был склонен к снижению, находясь под влиянием корпоративных историй и более крепкого рубля. Индекс Мосбиржи к 14.45 мск снизился на 0,16%, до 2203,01 пункта, а долларовый РТС упал на 0,57%, до 1269,26 пункта, испытывая давление в том числе со стороны рубля.

Рубль на Мосбирже продолжал тенденцию конца прошлой недели и ослабевал примерно на 0,5% против доллара и евро, находясь у 54,70 руб. и 56,90 руб. соответственно. На Форекс российская валюта теряла в пределах 0,5%, продолжая отступление от пиков с 2015 года 50,65 руб. и 53,30 руб. соответственно.

Эмитенты

Наибольший рост к середине сессии показывали акции Яндекса (+4,54%), гдр VK (+4,03%), гдр TCS Group (+3,60%), котировки ТМК (+3,45%), бумаги ВТБ (+2,66%) и РУСАЛа (+2,17%).

Повышение эмитентов происходило без очевидных фундаментальных причин.

В лидерах снижения находились бумаги Полюса (-4,92%), акции Юнипро (-4,63%), бумаги ПИК (-4,41%), котировки Совкомфлота (-3,21%), бумаги ФосАгро (-3,05%).

Акционеры ПИК, Совкомфлота и ФосАгро отказались от выплаты дивидендов за прошлый год, но если решение по первым двум эмитентам было ожидаемым, по ФосАгро инвесторы остались разочарованы, хотя котировки и отступили от внутридневного минимума. В середине июня глава ФосАгро Рыбников заявил о возможном утверждении выплат за 4-й квартал прошлого года, а также изучении вопроса дивидендов за 1-е полугодие текущего года, который в ближайшее время должен рассмотреть совет директоров.

С технической точки зрения по акциям ФосАгро еще в конце прошлой недели наблюдался отскок от пика с конца марта (8410 руб.) на повышенных объемах, а теперь бумаги находятся ниже сопротивления 7600 руб. (средняя полоса Боллинджера дневного графика), что ставит под сомнение развитие краткосрочного роста. Выше поддержки 6950 руб. имеет смысл держать среднесрочные «лонги» с расчетом на возвращение котировок к повышению, но в ближайшие сессии бумаги могут ощущать некоторую слабость. Выше 7600 руб. шансы на развитие бычьего движения возрастут.

Внешний фон: умеренно позитивный

Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии прибавлял около 0,7%, восстанавливаясь после слабости конца прошлой недели. Индекс цен производителей еврозоны в мае порадовал рынки, показав большее, чем ожидалось, замедление темпов роста (до 36,3% г/г и 0,7% м/м), но инфляция все еще остается крайне высокой. Темпы роста потребительских цен в Швейцарии в июне при этом ускорились с 2,9% до 3,4% г/г, больше прогнозов.

Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня находились в плюсе и прибавляли около 0,5%, колеблясь между положительной и отрицательной территорией, и не находя веских драйверов для развития восходящего движения в условиях спокойного макроэкономического фона. На неделе инвесторы продолжат оценивать изменения перспектив спроса и предложения на рынке на основе поступающих данных.

Биржи США: умеренно негативный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ терял около 0,3%, корректируясь после пятничного повышения. В понедельник торги на американских биржах проводиться не будут в связи с Днем независимости, после чего в ближайшие дни инвесторов ждут протоколы заседания ФРС и ключевой отчет по рынку труда за июнь.

События дня:

День независимости в США, биржи закрыты;

выступления представителей ЕЦБ (в течение дня);

Мосбиржа опубликует данные по объемам торгов за июнь.

Рынок внутри дня

Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в понедельник преобладали сдержанные покупки, в то время как российский рынок пребывал в неопределенности на фоне разнонаправленной динамики отдельных эмитентов. Индекс Мосбиржи удерживался выше среднесрочной поддержки 2190 пунктов, а индикатор РТС достиг минимума с середины июня на фоне ослабления рубля. Отсутствие торгов в США при нейтральном корпоративном фоне скорее предвещает завершение дня в РФ недалеко от текущих отметок.

Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал».