ИК «ВЕЛЕС Капитал»: На рынке РФ ждут дивидендов, а за рубежом – макроэкономических сигналов

Внешний фон утром вторника можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть незначительно снижаются после роста накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны. Япония запретила импорт российского золота, а также товаров, способствующих укреплению промышленности РФ.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в понедельник не проводились в связи с выходным днем.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,4%, выйдя из наблюдавшегося накануне минуса. Вторник отметится для рынков лишь публикацией данных о производственных заказах за май, при этом краткосрочная техническая картина до закрепления S&P 500 выше 3870 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика) склоняется в сторону «медвежьей».

Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,1%, который сдержанно отреагировал на некоторое ослабление производственной инфляции еврозоны в мае. Во вторник же данные, вероятно, подтвердят существенное замедление роста деловой активности региона в секторе услуг в июне.

На торгах в Азии утром преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 1%. Австралийский ASX 200 увеличился на 0,25%. Резервный банк Австралии во вторник повысил процентную ставку еще на 50 базисных пунктов, до 1,35%. Китайские индексы теряют в пределах 1%, хотя индикатор деловой активности в секторе услуг Китая от PMI за июнь подскочил с 41,4 до 54,5 пункта (ожидалось 49,7 пункта), а в США заявили о возможном снятии ряда экспортных пошлин со страны. Министр торговли КНР, в частности, во вторник провел телефонные переговоры с министром финансов США Йеллен.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром снижаются менее чем на 0,5% после роста примерно на 2% накануне. Котировки корректируются от района сопротивлений в виде средних полос Боллинджера дневных графиков 116 долл. и 112,50 долл. соответственно, при неспособности преодолеть которые краткосрочные риски можно назвать понижательными. Фундаментальные факторы рынка тем временем по-прежнему указывают на опасность более ограниченного предложения: в Норвегии началась забастовка в нефтегазовом секторе, в результате которой добыча нефти в стране, по данным СМИ, может сократиться примерно на 6,5%.

События дня:

окончательные индексы деловой активности в секторах услуг Европы в июне (10.15-11.30 мск);

выступление главы Банка Англии Бейли (13.00 мск);

производственные заказы США в мае (17.00 мск);

совет директоров Норникеля обсудит погашение казначейских акций;

операционные результаты Белуги за 2-й кв. 2022 г.

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне упали на 0,1-2,1%, при этом долларовый индикатор опустился к минимуму с середины июня из-за слабого рубля и при положении ниже 1320 пунктов может быть склонен к движению в район 1150 пунктов (нижняя полоса Боллинджера дневного графика). Индекс Мосбиржи оставался немногим выше среднесрочной поддержки 2190 пунктов, которая сдерживает его от более резкого падения.

Рубль накануне на Мосбирже ослаб на 1,3-2,1% к доллару и евро, продолжая нисходящую коррекцию от многолетних максимумов. Сегодня утром на Форекс российская валюта теряет около 0,5% к доллару, располагаясь у 55,50 руб., и укрепляется в пределах 1% к евро, находясь у 57,80 руб. Валютные пары находятся недалеко от краткосрочных сопротивлений 56 руб. и 59 руб. соответственно, преодоление которых будет говорить о перспективе движения в район 60,50 руб. и 65,50 руб. соответственно.

В начале торгового дня российский рынок может пытаться подняться выше благодаря улучшению зарубежных настроений и отсутствию веских фундаментальных негативных факторов. Повлиять на настроения, однако, как и ранее могут корпоративные факторы и, в частности, новости в отношении погашения казначейских акций Норникеля, которое будет обсуждаться на совете директоров. Австралия и Япония на этой неделе ввели санкции против российского золота, но данный факт лишь дополняет сложившуюся ранее непростую обстановку в секторе. На российских биржах продолжают ждать дивидендов, а за рубежом – макроэкономических сигналов, которые позволят судить о перспективе повышения процентных ставок в Европе и США.

Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал».