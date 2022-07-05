Немецкая энергетическая компания Uniper — банкрот?

С конца февраля 2022 года акции компании снизились более чем на 70%.

Генерирующая компания Uniper, которая владеет электростанциями общей мощностью около 33 ГВт, испытывает серьезные проблемы в связи трудностями с поставкой газа из России и возросшими ценами на топливо.

По некоторым оценкам потери крупнейшего импортера российского газа составляют около 30 млн евро в день. Для преодоления текущего кризиса Uniper просит у правительства Германии финансовую помощь в размере около 9 млрд евро, что в почти 2 раза превышает текущую капитализацию компании.

Правительство Германии рассматривает возможность применения ряда мер: кредиты, получение доли в акционерном капитале, а также перекладывание части роста затрат на клиентов. Успешный опыт уже имеется, так в 2020 году во время пандемии благодаря выданным кредитам и покупкой доли в размере 20% правительством Германии была спасена авиакомпания Lufthansa.

Газовый кризис в Германии может спровоцировать еще больший кризис в Европе и обвал рынков.

Вчера мы писали, что месячный торговый баланс Германии впервые с начала 90-х перешел в отрицательную зону.

В Росcии Uniper владеет 83,73% акций генерирующей компании «Юнипро» (UPRO), долю в которой немецкая компания пытается продать в рамках санкционного тренда по уходу западных корпораций с российского рынка.