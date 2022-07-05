ИК «ВЕЛЕС Капитал»: Депозитные ставки близки к минимуму с начала года

Доллар и евро продолжают укрепление на локальном рынке, отыгрывая ожидания мер по сдерживанию рубля. Дополнительную поддержку американской валюте оказывает индекс доллара, укрепившийся на глобальном рынке до многолетних максимумов (к концу первой половины дня индекс USD поднимался в сторону 106 пунктов). Вместе с индексом доллар демонстрировал заметное укрепление и в паре с евро (+0,9%), однако это не мешало единой европейской валюте расти на российском рынке. Ближе к середине дня доллар на российском рынке преодолел отметку в 58 руб., а евро — был близок к 60 руб. (в последний раз обе валюты находились на данных уровнях 14 июня).

Отметим, что участники рынка весьма активно отыгрывают ожидания мер по нормализации курса рубля, при этом фактические шаги по сдерживанию российской валюты могут оказаться не настолько опасными для рубля. В этом случае потенциал дальнейшего «проседания» российской валюты будет либо заметно ограничен, либо рубль и вовсе может отреагировать локальным укреплением на фактические меры по его сдерживанию.

Показатель профицита ликвидности в банковском секторе продолжает увеличиваться и на утро вторника достиг отметки 2,6 трлн руб. В частности, банки накануне увеличили почти на 100 млрд руб. объем средств на депозитах ЦБ постоянного действия и несколько сократили задолженность по обеспеченным кредитам регулятора. Комфортная ситуация с ликвидностью позволила банкам не только увеличить остатки на депозитах в ЦБ, но и без видимых проблем погасить почти 280 млрд руб. по депозитам и операциям РЕПО Федерального казначейства. Ставка Ruonia после достижения отметки 9% скорректировалась до 8,9%. Основным источником ликвидности в систему остается бюджетный канал.

До момента окончания периода усреднения обязательных резервов в ЦБ можно ожидать повторения июньского максимума по профициту ликвидности (в районе 2,7 трлн руб.) и расширения отрицательного спреда Ruonia к ключевой ставке до 70 б.п. (то есть снижения Ruonia еще на 10 б.п. — до 8,8%).

Комфортная ситуация с ликвидностью позволила ЦБ сегодня увеличить лимит на недельном депозитном аукционе до 2,34 трлн руб. (неделей ранее — 1,61 трлн руб.), что для основного аукциона является максимальным лимитом с 1 февраля текущего года. Можно ожидать, что объем в сегодняшних заявках банков, как минимум, превысит 2 трлн руб., а в случае притока ликвидности по бюджетному каналу объем может превысить лимит ЦБ.

Депозитные ставки банков продолжают резкое снижение, формируя запас для дальнейшего смягчения политики ЦБ. Согласно данным ЦБ, по итогам третьей декады июня средняя максимальная ставка по депозитам крупнейших банков потеряла еще 42 б.п., составив 7,72%. Уровень ставки стал минимальным с января текущего года. В том числе ставки по депозитам срочностью 3-6 мес. опустились ниже 6,5%, а ставки 6-12 мес. ушли ниже 7%.

Сейчас отрицательный спред депозитной ставки к ключевой ставке ЦБ составляет 178 б.п. Отметим, что похожая ситуация и уровни ставок наблюдались в цикл смягчения политики ЦБ в 2017 г.: в мае ключевая ставка составляла 9,25%, а депозитная ставка — 7,6%. ЦБ продолжал снижать ключевую ставку и к концу года ее значение составило 7,75%. Впрочем, снижение ключевой ставки ниже 8% в сегодняшних реалиях возможно лишь при условии ярко выраженной тенденции снижения инфляционных ожиданий и, скорее всего, будет перенесено на начало 2023 г.

Юрий Кравченко, начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал»