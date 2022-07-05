ИК «ВЕЛЕС Капитал»: РУСАЛу пока не поддалось среднесрочное сопротивление

Российский фондовый рынок к середине дня не показывал единой динамики, оставаясь под влиянием более слабого рубля и корпоративных факторов. Индекс Мосбиржи к 14.50 мск вырос на 0,53%, до 2216,33 пункта, а долларовый РТС упал на 6,94%, до 1162,31 пункта, достигнув минимума с конца мая на фоне снижения рубля.

Рубль на Мосбирже продолжал тенденцию предыдущих сессий и ослабевал на 7-9% против доллара и евро, находясь у 60,30 руб. и 61,90 руб. соответственно. На Форекс российская валюта также теряла порядка 8-9%, стремясь к целям краткосрочной коррекции 60,50 руб. и 65,50 руб. соответственно в ожидании осуществления властями мер по сдерживанию укрепления рубля.

Эмитенты

Наибольший рост к середине сессии показывали акции En+ Group (+7,51%), котировки РУСАЛа (+6,49%), обыкновенные акции Сургутнефтегаза (+4,59%), котировки Яндекса (+4,06%), бумаги Газпрома (+3,20%).

Поддержку акциям Яндекса могли оказать сообщения СМИ о возможной покупке компанией Delivery Club у Сбербанка и VK.

Президент Норильского никеля Владимир Потанин во вторник заявил, что подтвердил согласие на начало процесса обсуждения слияния с РУСАЛом, что вызвало скачок акций как самого РУСАЛа, так и производителя алюминия En+ Group. Акционеры РУСАЛа, по нашим оценкам, должны оказаться в выигрыше от потенциальной сделки благодаря раскрытию стоимости пакета в Норникеле (26,2%), который не до конца учитывается в капитализации РУСАЛа. Для акционеров Норникеля при этом выгода не столь очевидна.

C технической точки зрения акции РУСАЛа в начале торгов вторника подскакивали более чем на 20% и достигли максимума с начала мая 66,49 руб., от которого сразу же начали отступление вниз в том числе в рамках закрытия образовавшегося гэпа (для этого бумагам понадобится опуститься к 54,30 руб.). Снижение приостановилось у поддержки 56 руб. (средняя полоса Боллинджера дневного графика). Краткосрочно выше 56 руб. бумаги остаются интересными для покупателей в связи с неплохими шансами возобновления восходящего движения, но стоит учитывать возможность внутридневной просадки к 54,30 руб. для закрытия гэпа. Среднесрочно важное сопротивление для бумаг, закрепление выше которого понадобится для наращивания «лонгов», расположено у 67 руб. В ближайшее время рынок будет следить за поступающими новостями в отношении возможной сделки.

В лидерах снижения находились бумаги ГМК «Норильский никель» (-4,17%), акции Распадской (-4,04%), бумаги Акрона (-3,98%), котировки Новатэка (-3,94%), бумаги Северстали (-3,31%).

Норникель во вторник находился под давлением главным образом на фоне заявления Потанина о грядущем снижении уровня дивидендных выплат компании в 2022-2023 годах по сравнению с предыдущими.

Внешний фон: умеренно негативный

Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии терял около 0,8%, а европейская валюта опустилась до 20-летнего минимума против доллара на фоне страхов надвигающейся на регион рецессии. Индикатор деловой активности еврозоны в секторе услуг в июне оказался выше прогнозов, также как и композитный индекс, но тем не менее показал существенное замедление роста по сравнению с маем, что предвещает экономические сложности для региона.

Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня ускорили снижение и теряли около 1,5% в рамках ухода от риска на фондовых площадках и перспективы сокращения спроса в случае наступления рецессии. Опасность более низкого спроса при ухудшении состояния мировой экономики в ближайшие месяцы может выйти для нефтяных котировок на первый план и вскоре привести к смене в том числе среднесрочного тренда.

Биржи США: умеренно негативный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ терял около 0,7%, предвещая очередной день снижения на фоне экономических опасений. Вторник при этом не будет интересным с точки зрения макроэкономических данных днем, но уже в среду инвесторы смогут оценить протоколы заседания ФРС и индикаторы деловой активности в секторе услуг страны в июне.

События дня:

производственные заказы США в мае (17.00 мск);

совет директоров Норникеля обсудит погашение казначейских акций;

операционные результаты Белуги за 2-й кв. 2022 г.

Рынок внутри дня

Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках во вторник преобладали продажи, в то время как российский рынок оставался под давлением главным образом в долларовом сегменте в связи с дальнейшим ослаблением рубля. Индекс Мосбиржи удерживался выше среднесрочной поддержки 2190 пунктов, а РТС приостановил снижение у краткосрочной поддержки 1130 пунктов (также нижняя полоса Боллинджера дневного графика). Российские площадки получают неоднозначные корпоративные сигналы и вряд ли уйдут ниже текущих отметок до конца дня.

Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал».