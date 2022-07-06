Дивиденды «Газпром энергохолдинг»

29 июня состоялись ГОСА генерирующих компаний, входящих в структуру «Газпром энергохолдинг» — «Мосэнерго» (MSNG), ОГК-2 (OGKB) и ТГК-1 (TGKA).

Основной момент, на который нужно обратить внимание инвесторам — распределение прибыли в виде дивидендов. Дело в том, что акционеры материнской компании «Газпром» на недавнем ГОСА приняли решение о нецелесообразности выплаты дивидендов. Поэтому инвесторы дочерних генерирующих компаний («Мосэнерго», ОГК-2, ТГК-2) стали переживать по поводу выплаты щедрых дивидендов рекомендованных Советом директоров.

Акционеры «Мосэнерго» и ОГК-2 утвердили дивиденды по итогам 2021 года

Дивиденды ОГК-2 составят 0,09655 руб. на акцию (50% от чистой прибыли по РСБУ) и предполагает дивидендную доходность в размере 13,4% к цене закрытия 5 июля.

Дивиденды «Мосэнерго» составят 0,22308 руб. на акцию (50% от чистой прибыли по РСБУ) и предполагает дивидендную доходность в размере 10,64% к цене закрытия 5 июля.

Дата закрытия реестра под выплаты дивидендов 11 июля 2022 года, а последний день покупки бумаг для получения дивидендов — 7 июля 2022 года.

Акционеры ТГК-1 не утвердили дивиденды по итогам 2021 года

Совет директоров ТГК-1 рекомендовал акционерам утвердить размер дивидендов по итогам 2021 г. в размере 0,001125376 руб. на акцию (50% от чистой прибыли по РСБУ). Дивидендная доходность на конец торгового дня 4 июля 2022 года могла бы составить 12,9%.

Однако акционеры приняли решение не выплачивать дивиденды. Акции компании ТГК-1 тут же рухнули на 13%.

Скорее всего причина отказа от выплаты дивидендов в том, что 29,45% акций ТГК-1 принадлежит финской компании Fortum Power and Heat Oy. Дивиденды могли бы попросту не дойти до иностранного мажоритарного инвестора в связи с ограничениями, вызванными санкциями.

Fortum также владеет 77,96% немецкой компании Uniper, которой принадлежит ПАО «Юнипро» (83,73%), где тоже было принято решение не выплачивать дивиденды за 2021 год.