ИК «ВЕЛЕС Капитал»: Цены на золото упали до минимума с прошлого года — Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал»

Внешний фон утром среды можно назвать неоднозначным. Цены на нефть сдержанно растут после обвала накануне, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленны. В России последний день с дивидендами за 2021 год можно купить акции таких компаний как Абрау-Дюрсо, Газпром нефть, Татнефть и РусГидро.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США во вторник, после значительного снижения в начале сессии, завершились без единой динамики трех основных индексов, которые без очевидных причин восстановились от внутридневных минимумов и изменились на 0,1-1,7%. В минусе остался Dow Jones Industrial Average, в то время как Nasdaq лидировал в росте. На рынке ждали публикации протоколов заседания ФРС и сигналов в отношении дальнейшей денежно-кредитной политики, при этом все три фондовых индикатора пытались вернуться к краткосрочным сопротивлениям, преодоление которых может предвещать смену тренда.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,5%. День помимо выхода протоколов заседания ФРС отметится также окончательными данными по деловой активности в секторе услуг страны за июнь, которые могут показать замедление роста.

Торги в Европе накануне завершились падением индекса Euro Stoxx 50 на 2,6%, который оказался под давлением ввиду страхов начала мировой рецессии. Среда же для региона, вероятно, начнется с умеренно позитивной ноты. Статистика показала рост производственных заказов Германии в мае на 0,1% м/м вопреки прогнозам снижения на 0,6%. В течение дня инвесторы будут ждать данных по розничным продажам еврозоны за май, которые могут показать улучшение показателя по сравнению с апрелем.

На торгах в Азии утром преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 упал на 1,1%. Австралийский ASX 200 снизился на 0,5%. Китайские индексы теряют в пределах 2,5% на фоне очередной вспышки числа зараженных коронавирусом и новых ограничений в Шанхае.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром повышаются примерно на 1% после обвала на 8-9% накануне. Преобладающими на рынке становятся страхи более ограниченного спроса на нефть, на фоне которых котировки достигли минимумов с конца апреля, но в среду приостановили снижение у поддержек 102,50 долл. и 98,50 долл. соответственно (в том числе нижние полосы Боллинджера дневных графиков). Среднесрочный восходящий тренд на рынке теперь находится под вопросом. В ближайшие сессии фьючерсы вполне могут вернуться к снижению и опуститься в район нижних полос Боллинджера недельных графиков (98 долл. и 93 долл. соответственно). ОПЕК при этом лишилась своего генерального секретаря Мухаммеда Баркиндо, который скончался на 64-м году жизни и еще вчера предупреждал о рисках опрометчивого отказа от углеводородов.

События дня:

экономические прогнозы ЕС (12.00 мск);

розничные продажи еврозоны в мае (12.00 мск);

выступление представителя ФРС Уильямса (16.00 мск);

индексы деловой активности в секторе услуг США от PMI (16.45 мск) и ISM (17.00 мск);

протоколы заседания ФРС (21.00 мск);

акции Абрау-Дюрсо, Газпром нефти, Татнефти, РусГидро последний день торгуются с дивидендами за 2021 год.

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне изменились на 1-8%, при этом рублевый индекс держался достаточно уверенно и сохранял поддержку 2190 пунктов, а долларовый РТС обвалился на фоне резкого снижения рубля и достиг минимума с конца мая и поддержки 1130 пунктов. Обе секции рынка находятся у отметок, которые могут стать базой для возобновления как минимум краткосрочных покупок, но в случае с РТС многое будет зависеть от динамики российской валюты.

Рубль накануне на Мосбирже ослаб на 10% к доллару и евро, продолжая нисходящую коррекцию от многолетних максимумов в ожидании принятия мер, направленных на сдерживание роста российской валюты. Сегодня утром на Форекс рубль теряет около 1% к доллару и евро, находясь у 61,70 руб. и 64,60 руб. соответственно. Валютные пары накануне поднялись до пиков с конца мая и начала июня соответственно, а ближайшие сопротивления для них расположены у 65,50 руб. и 67 руб. соответственно.

В начале торгового дня российский рынок может не показать значительных изменений, заняв выжидательную позицию перед дивидендными отсечками и публикацией важных макроэкономических данных в США. Сегодня с дивидендами за 2021 год можно будет купить акции Абрау-Дюрсо, Газпром нефти, Татнефти и РусГидро. В остальном настроения на сырьевых площадках ухудшаются, а цены на золото накануне обновили минимум с декабря прошлого года, опустившись к поддержке 1760 долл./унц. Драгоценный металл находится под повышенным давлением ввиду перспектив дальнейшего роста процентных ставок в США и Европе.

Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал».