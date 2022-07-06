ИК «ВЕЛЕС Капитал»: Рубль, ликвидность и ставки

Валютный рынок: после утренних максимумов спрос на валюту пошел на спад. На локальном валютном рынке доллар и евро в среду после открытия обновили очередные максимумы (64,95 по долл. и 66,65 по евро), после чего немного скорректировались и к середине дня существенных изменений не демонстрировали. За последнюю неделю евро на российском рынке прибавил почти 25%, а доллар — 20%. С конца июня новостной фон на внутреннем рынке заметно ухудшился для рубля, прежде всего, из-за риторики официальных представителей финансово-экономического блока РФ в отношении мер по сдерживанию российской валюты от чрезмерного укрепления. Однако резкое ослабление рубля с конца прошлой недели объективно согласуется с риторикой лишь косвенно: пока никаких мер рынок так и не увидел, да и инструментарий правительства по сдерживанию курса выглядит ограниченным.

Ситуация на внешних рынках в последние дни также выступала фактором давления на валютный рынок РФ: цена на нефть марки Brent опустилась вплотную к 100 долл. за баррель (минимум с конца апреля), а индекс доллара обновил многолетний максимум. Однако в условиях сохранения ограничений по счету операций с капиталом влияние внешнего негатива на российский рынок остается ограниченным.

Резкому ослаблению рубля вкупе с вышеперечисленными факторами и относительно невысокой ликвидностью рынка, по всей видимости, мог способствовать локальный спрос на валюту со стороны отдельных крупных игроков на российском рынке. Не исключено, что в ближайшее время доллар и евро еще попытаются приблизиться и обновить сегодняшние утренние максимумы, однако в дальнейшем спрос на валюту может ослабнуть. Если после этого не будут приняты жесткие меры против укрепления рубля, то мы ожидаем постепенного возвращения доллара и евро к уровням окончания прошлой недели.

Ликвидность и ставки: сохранение комфортной ситуации в ближайшие дни. Во вторник был отмечен нетто-приток ликвидности в банковскую систему по бюджетному каналу в размере 334,8 млрд руб. Из них 194 млрд руб. — чистый приток средств от Федерального казначейства, а оставшиеся средства — из других источников. В результате остатки на корсчетах в ЦБ выросли более чем на 300 млрд руб. — до 1,6 трлн руб.

Показатель профицита ликвидности и его основные составляющие накануне почти не изменились. Значение профицита остается на уровне 2,6 трлн руб. При этом вчера банки разместили на депозитном аукционе ЦБ 2,33 трлн руб. (100% лимита) против 1,8 трлн руб. неделей ранее. Сегодня средства поступят на счета, в результате чего увеличится и профицит ликвидности, вероятно, обновив очередной максимум с начала года.

Ставка Ruonia в понедельник резко снизилась, потеряв 14 б.п. и составив 8,76%. Абсорбирование ликвидности на депозиты ЦБ, вероятно, уже не позволит ставке продолжить дальнейшее снижение, однако текущий уровень ставок будет сохраняться до окончания периода усреднения резервов в ЦБ (в начале следующей недели).

Юрий Кравченко, начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал»