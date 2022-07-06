ИК «ВЕЛЕС Капитал»: На рублевом рынке происходит краткосрочная ребалансировка сил

Российский фондовый рынок к середине дня вновь не показывал единой динамики, оставаясь под влиянием рубля и корпоративных историй. Индекс Мосбиржи к 15.05 мск вырос на 1,11%, до 2251,31 пункта, а долларовый РТС упал на 1,21%, до 1132,78 пункта, обновив минимум с начала мая.

Рубль на Мосбирже замедлил снижение, но все еще ослабевал на 0,5-3% против доллара и евро, находясь у 62,80 руб. и 63,90 руб. соответственно. На Форекс российская валюта теряла порядка 0,2-1,6%, отступив от сопротивлений 65,50 руб. и 67 руб. соответственно.

С технической точки зрения стремительное ослабление рубля увело его в зону краткосрочной перепроданности, в связи с чем инвесторы стремились зафиксировать позиции у важных уровней. Так, в паре с рублем доллар в среду поднимался до отметки 68,45 руб., в случае закрепления выше которой можно ожидать движения к дальнейшим важным уровням 72 руб. и 75 руб. (средняя полоса Боллинджера недельного графика) с перспективой смены среднесрочного тренда. Пока же нисходящее движение российской валюты все еще укладывается в рамки краткосрочной коррекции. Рассчитывать на её продолжение имеет смысл выше уровня 55,50 руб. (средняя полоса Боллинджера дневного графика). Преодоление 55,50 руб., в свою очередь, может вызвать новый виток укрепления рубля. На рынке сейчас происходит краткосрочная ребалансировка сил.

Эмитенты

Наибольший рост к середине сессии показывали привилегированные акции Мечела (+4,50%), котировки Полиметалла (+4,11%), бумаги Распадской (+4,07%), гдр TCS Group (+3,95%), адр Ozon (+3,88%).

Повышение основных эмитентов происходило без видимых фундаментальных причин.

В лидерах снижения находились обыкновенные акции Сургутнефтегаза (-2,35%), бумаги ОГК-2 (-1,95%), котировки МТС (-1,63%), привилегированные акции Башнефти (-1,28%), бумаги РУСАЛа (-1,06%).

Акции ОГК-2 и РУСАЛа корректировались вниз после сильного роста накануне на фоне дивидендных и корпоративных новостей.

Внешний фон: умеренно позитивный

Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии прибавлял около 1,5%, восстанавливаясь после сильной просадки накануне. Инвесторы оценивали поступившие макроэкономические данные, которые указали на рост розничных продаж еврозоны в мае на 0,2% как в годовом, так и в месячном исчислении, при этом производственные заказы Германии за аналогичный период увеличились на 0,1% м/м, превысив прогнозы.

Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня пытались ускорить повышение и прибавляли около 1,5% в рамках коррекции после обвала накануне. Цены, однако, в любой момент могут возобновить нисходящее движение ввиду смещения рыночных рисков в сторону понижательных на фоне перспектив более ограниченного спроса. Еженедельный отчет Минэнерго США будет опубликован в четверг в связи с дополнительным выходным днем в стране в начале этой недели.

Биржи США: умеренно негативный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ терял около 0,2%. Среда, вероятно, принесет рынку данные о замедлении роста деловой активности в секторе услуг США за июнь, при этом аналогичная тенденция наблюдается в еврозоне, подтверждая риски охлаждения мировой экономики.

События дня:

выступление представителя ФРС Уильямса (16.00 мск);

индексы деловой активности в секторе услуг США от PMI (16.45 мск) и ISM (17.00 мск);

протоколы заседания ФРС (21.00 мск);

акции Абрау-Дюрсо, Газпром нефти, Татнефти, РусГидро последний день торгуются с дивидендами за 2021 год.

Рынок внутри дня

Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в среду преобладали оптимистичные настроения, которые обеспечивались главным образом желанием рынка стабилизироваться после недавних продаж. Индекс Мосбиржи продолжал движение к краткосрочному сопротивлению 2270 пунктов, а РТС снимал образовавшуюся перепроданность и вернулся выше поддержки 1130 пунктов (также нижняя полоса Боллинджера дневного графика). Российские индексы пытаются нащупать базу для возобновления повышения, но в ближайшие дни рынку придется столкнуться в том числе с дивидендными гэпами по мере закрытия реестров под выплаты.

Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал»