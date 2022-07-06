Московская биржа подвела итоги торгов за июнь.

🔻Несмотря на отсутствие нерезидентов, по сравнению с июнем 2021 года, результаты в целом неплохие. Общий объем торгов составил 73,5 трлн рублей (-9,8%), против 81,5 трлн годом ранее.

Однако, столь незначительное падение было вызвано исключительно приростом денежного рынка на 23,3% до 48,4 трлн рублей (39,2 трлн рублей за аналогичный период 2021 года).

📉Фондовый рынок за это же время потерял 60% от объема торгов и опустился до отметки 1,531 трлн рублей (3,865 трлн рублей годом ранее). Ситуация с невыплатой дивидендов по «Газпрому», в среднесрочной перспективе, может ухудшить доверие инвесторов к российскому фондовому рынку.

Срочный рынок тоже не остался в стороне и потерял 53,5% или 5,3 трлн рублей (11,4 трлн рублей ранее).

⬇️Снижение спроса на валюту видно и в объеме торгов, значение за июнь снизилось на 33,6%, до 17,8 трлн (26,88 трлн ранее). Несмотря на рекордную экспортную долларовую выручку, отсутствие нерезидентов и спроса на доллар с их стороны, продолжает оказывать весомое давление на укрепление рубля, что несомненно плохо для бюджета странны.

Сами результаты для компании имеют негативный эффект, а не выплата дивидендов по акциям «МосБиржи» отдаляет перспективу роста котировок в среднесрочном периоде.