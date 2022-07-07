ИК «ВЕЛЕС Капитал»: Обстановка в мировой экономике становится все более напряженной

Внешний фон утром четверга можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть стабильны после снижения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны. Международный валютный фонд при этом предупредил о рисках рецессии в мировой экономике в 2023 году.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в среду, после неуверенности в начале сессии, завершились повышением трех основных индексов менее чем на 0,5%, которые приостановили рост у важных краткосрочных сопротивлений в виде средних полос Боллинджера дневных графиков (в частности, 3845 пунктов по S&P 500). Протоколы заседания ФРС при этом подтвердили, что регулятор рассматривает возможность повышения процентной ставки на 50 или 75 базисных пунктов в июле и более агрессивное ужесточение политики в случае необходимости. ФРС также понизила прогноз по росту экономики во втором полугодии 2022 года и в 2023 году.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,2% в рамках коррекции, продолжая консолидацию у значимых технических уровней.

Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 1,8%, который отвоевал часть потерь предыдущей сессии, но отступил от максимумов дня. Четверг отметится для рынка публикацией протоколов заседания ЕЦБ, в то время как уже вышедшие данные показали рост промышленного производства Германии в мае на 0,2% м/м (прогнозировалось +0,4%). В Великобритании тем временем сменился министр финансов, который совместно с премьер-министром Джонсоном в четверг должен представить план развития национальной экономики.

На торгах в Азии утром преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 1,5%. Австралийский ASX 200 увеличился на 0,8%. Китайские индексы растут в пределах 1%, восстанавливаясь после просадки ранее на неделе.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром почти не изменяют позиций после снижения примерно на 2% накануне, когда котировки отступили от внутридневных минимумов. Цены расположены ниже сопротивлений 102,50 долл. и 98,50 долл. соответственно (в том числе район нижних полос Боллинджера дневных графиков), но выглядят краткосрочно перепроданными, что провоцирует попытки восстановления от локальных минимумов. Среднесрочный восходящий тренд на рынке, однако, сломлен, а общие риски смещаются в сторону медвежьих на фоне страхов ослабления спроса. Отчет Американского института нефти показал рост запасов «черного золота» в стране на прошлой неделе на 3,82 млн баррелей, что предупреждает о возможности негативных сюрпризов в том числе в данных Минэнерго США.

События дня:

протоколы заседания ЕЦБ (14.30 мск);

недельное число обращений за пособиями по безработице в США (16.30 мск);

торговый баланс США в мае (16.30 мск);

отчет Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов (18.00 мск);

выступления представителей ФРС, ЕЦБ и Банка Англии (в течение дня);

акции Башнефти, Мосэнерго, ОГК-2, Роснефти, Самолета последний день торгуются с дивидендами.

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне снизились на 0,2-3,9% во главе с долларовым индикатором, который вошел в зону перепроданности на фоне слабого рубля. При положении ниже 1170 пунктов (средняя полоса Боллинджера недельного графика) индекс РТС рискует развить падение к 800 пунктам (нижняя полоса Боллинджера недельного графика), в то время как сигналом в пользу ускорения снижения по индикатору Мосбиржи стало бы закрепление ниже среднесрочной поддержки 2180 пунктов. Рублевый рынок пока сохраняет стабильность.

Рубль накануне на Мосбирже ослаб на 1,8-3,6% к доллару и евро, продолжив коррекцию от многолетних максимумов, возможно, под влиянием валютных интервенций. Сегодня утром на Форекс рубль теряет около 2% к доллару и укрепляется примерно на 1% к евро, находясь у 63,70 руб. и 64,20 руб. соответственно, немногим ниже краткосрочных сопротивлений 65,50 руб. и 67 руб. соответственно.

В начале торгового дня российский рынок может попытаться восстановиться от локальных минимумов, но, вероятно, останется под давлением в долларовом сегменте ввиду сохранения слабости рубля, который тем не менее замедлил падение. С дивидендными отсечками при этом начнут день бумаги Газпром нефти, Татнефти и РусГидро. На зарубежных площадках протоколы заседания ФРС не принесли сюрпризов, в связи с чем американский рынок продолжил консолидацию в ожидании пятничных данных по рынку труда, в то время как цены на нефть пытаются отступить от локальных минимумов. Обстановка в мировой экономике, однако, становится всё более напряженной, а МВФ предупредил о вероятности рецессии в следующем году.

Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал».