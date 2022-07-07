ИК «ВЕЛЕС Капитал»: Краткосрочный интерес к Татнефти невысок

Российский фондовый рынок к середине дня не показывал значительных изменений, продолжая оценивать корпоративные истории и динамику рубля. Индекс Мосбиржи к 14.20 мск вырос менее чем на 0,1%, до 2223,48 пункта, а долларовый РТС увеличился на 0,93%, до 1111,84 пункта, на этот раз получив поддержку от приостановки ослабления рубля.

Рубль на Мосбирже укреплялся в пределах 1,5% против доллара и евро, находясь у 63 руб. и 64 руб. соответственно. На Форекс российская валюта теряла порядка 0,5% к доллару и укреплялась на 0,5% к евро, консолидируясь ниже технически важных уровней 65,50 руб. и 67 руб. соответственно.

Эмитенты

Наибольший рост к середине сессии показывали бумаги Petropavlovsk (+8,61%), адр Ozon (+6,62%), гдр X5 Retail Group (+4,66%), акции Белуги (+4,61%), котировки НМТП (+3,89%).

Акции Petropavlovsk восстанавливались от района исторического минимума 2900 руб. без очевидных фундаментальных сигналов.

Акционеры НТМП накануне подтвердили дивиденды за 2021 год в размере 0,54 руб. на акцию с отсечкой 12 июля.

В лидерах снижения находились обыкновенные и привилегированные акции Татнефти (-5,33% и -3,93% соответственно), бумаги РусГидро (-2,72%), котировки Газпром нефти (-2,39%), гдр TCS Group (-2%), акции ОГК-2 (-1,90%).

Бумаги Татнефти, РусГидро и Газпром нефти в четверг торговались без дивидендов за 2021 год.

С технической точки зрения обыкновенные акции Татнефти краткосрочно смотрятся слабо и подошли к очередной поддержке и линии среднесрочного восходящего тренда 408 руб. в условиях преобладания медвежьих настроений как на дневном, так и на недельном графиках по ADX. Выше 408 руб. можно сделать спекулятивную ставку на закрытие котировками дивидендного гэпа с перспективой повышения к 423 руб., но в целом до закрепления выше сопротивления 423 руб. (также средняя полоса Боллинджера дневного графика) силы покупателей будут ограничены. Объемы торгов по бумагам при этом невысоки, что указывает на отсутствие значительного интереса инвесторов и возможные сложности с развитием уверенного восходящего движения. У текущих уровней также будет решаться судьба среднесрочного тренда.

Внешний фон: умеренно позитивный

Биржи Европы: позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии прибавлял около 1,3%, продолжая восстановление от минимумов с конца 2020 года. Покупки на рынке можно было наблюдать главным образом в рамках коррекции, так как фундаментальные факторы скорее призывают инвесторов к осторожности. Так, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в четверг все же объявил о своей отставке, усиливая политическую неопределенность в стране, что в моменте, однако, вызвало отступление британского фунта от многомесячных минимумов против доллара.

Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня оставались в плюсе и прибавляли около 1%, пытаясь продолжить восходящую коррекцию с многонедельных минимумов и снять краткосрочную перепроданность. Не исключено, что в четверг котировки попробуют продолжить рост в том числе на фоне введения новых санкций США в отношении Ирана и снижения вероятности возобновления ядерной сделки.

Биржи США: умеренно позитивный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ прибавлял около 0,2%, выйдя с отрицательной территории. Инвесторы сдержанно отреагировали на публикацию протоколов заседания ФРС, а следующий блок важных данных выйдет уже в пятницу в виде отчета по рынку труда страны за июнь. Индексам сложно идти выше вблизи важных краткосрочных сопротивлений.

События дня:

протоколы заседания ЕЦБ (14.30 мск);

недельное число обращений за пособиями по безработице в США (16.30 мск);

торговый баланс США в мае (16.30 мск);

отчет Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов (18.00 мск);

выступления представителей ФРС, ЕЦБ и Банка Англии (в течение дня);

акции Башнефти, Мосэнерго, ОГК-2, Роснефти, Самолета последний день торгуются с дивидендами.

Рынок внутри дня

Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в четверг преобладал умеренный оптимизм, который обеспечивался главным образом желанием инвесторов увести цены на ряд активов от локальных минимумов. Российский рынок при этом консолидировался вблизи достигнутых ранее значений, замерев в ожидании новых дивидендных отсечек в пятницу. Индексы Мосбиржи и РТС до конца сегодняшних торгов вряд ли поднимутся выше ближайших сопротивлений 2280 и 1130 пунктов.

Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал».