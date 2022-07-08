ИК «ВЕЛЕС Капитал»: Росту могут мешать дивидендные отсечки, за рубежом ждут сигналов от центробанков

Внешний фон утром пятницы можно назвать неоднозначным. Цены на нефть стабильны после скачка наверх накануне, а настроения на мировых фондовых площадках несколько ухудшились. Сегодня продолжится саммит глав МИД Большой двадцатки.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в четверг завершились повышением трех основных индексов на 1,1-2,3% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Рынок закрепился выше краткосрочных сопротивлений и выглядит готовым к развитию коррекционного роста, в частности, в район 4045 пунктов по S&P 500 (верхняя полоса Боллинджера дневного графика) благодаря адаптации к перспективе ужесточения денежно-кредитных условий. Кроме того, инвесторы обращают повышенное внимание на любые высказывания представителей ФРС, указывающие на возможность более сдержанного, чем ожидается, повышения процентных ставок в ближайшие месяцы.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,5% в рамках коррекции. Пятница отметится для рынка выходом ключевого отчета по рынку труда страны за июнь, который, вероятно, покажет замедление темпов роста занятости в несельскохозяйственном секторе с 333 тыс. до 240 тыс. – в целом нейтральный для перспектив денежно-кредитной политики сигнал.

Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 1,9%. В конце недели регион, судя по динамике фьючерсов, может ждать коррекционное снижение, при этом день отметится в том числе выступлением главы ЕЦБ Кристин Лагард.

На торгах в Азии утром вслед за покупками в США преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 вырос лишь на 0,1%. На бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ во время предвыборной кампании было совершено покушение, после чего Абэ был госпитализирован. Австралийский ASX 200 увеличился на 0,5%. Китайские индексы изменяются разнонаправленно, в пределах 0,5%, не чувствуя уверенности на фоне сохранения напряженной ситуации с коронавирусом в стране.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром прибавляют около 0,5% после скачка наверх примерно на 4% накануне, когда котировки отступили от района краткосрочных поддержек 98 долл. и 95 долл. соответственно. На рынок после достижения локальных минимумов пришла восходящая коррекция, но не стоит рассчитывать на развитие уверенного роста до закрепления цен выше сопротивлений 108,50 долл. и 104,50 долл. соответственно (линии предыдущего среднесрочного тренда). Завершение недели ниже указанных отметок подтвердит повышенные риски возвращения к снижению ввиду опасений в отношении мировой рецессии.

События дня:

выступление главы ЕЦБ Лагард (14.45 мск);

ключевой отчет по рынку труда США за июнь (15.30 мск);

выступление главы ФРС Уильямса (18.00 мск);

индекс потребительских цен России в июне (19.00 мск);

саммит глав МИД Большой двадцатки;

акции МТС, НМТП последний день торгуются с дивидендами за 2021 год.

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли на 0,2-2,8% во главе с долларовым индикатором, который вышел из зоны перепроданности благодаря укреплению рубля. Для подтверждения нацеленности на дальнейший рост РТС понадобится закрепиться выше сопротивления 1170 пунктов (средняя полоса Боллинджера недельного графика). Рублевый индекс Мосбиржи, в то же время, продолжает торговлю в рамках диапазона 2180-2280 пунктов.

Рубль накануне на Мосбирже укрепился примерно на 2% к доллару и евро, остановив резкое ослабление предыдущих дней. Сегодня утром на Форекс рубль прибавляет 0,5-1,5% к доллару и евро, находясь у 62,70 руб. и 63 руб. соответственно, и оставаясь ниже краткосрочных сопротивлений 65,50 руб. и 67 руб. соответственно. Обстановка на валютном рынке к концу недели стабилизировалась.

В начале торгового дня российский рынок, вероятно, не покажет ярко выраженной динамики ввиду ухудшения настроений за рубежом и отсутствия веских драйверов для развития восходящего движения. С дивидендными гэпами в пятницу откроются бумаги Башнефти, Мосэнерго, ОГК-2, Роснефти и Самолета, а в течение дня с выплатами за 2021 год все еще можно будет купить МТС и НМТП с доходностью 12,4% и 10,2% соответственно. На зарубежных площадках внимание будет приковано к выступлению главы ЕЦБ Лагард и ключевому отчету по рынку труда США.

Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал».