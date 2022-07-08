ИК «ВЕЛЕС Капитал»: Инвесторы могут быть заинтересованы в быстром закрытии гэпа по Башнефти

Российский фондовый рынок к середине дня не показывал единой динамики, консолидируясь после дивидендных отсечек в условиях неоднозначного внешнего фона. Индекс Мосбиржи к 14.45 мск снизился на 0,76%, до 2209,64 пункта, а долларовый РТС увеличился на 0,50%, до 1138,15 пункта, продолжая получать поддержку от более сильного рубля.

Рубль на Мосбирже укреплялся на 1,2-2,5% против доллара и евро, находясь у 61,2 руб. и 61,90 руб. соответственно. На Форекс российская валюта прибавляла 1-3,5% к доллару и евро, отступая к краткосрочным поддержкам 55,50 руб. и 59,50 руб. соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков) после противоположной динамики ранее на неделе.

Эмитенты

Наибольший рост к середине сессии показывали бумаги Распадской (+6,86%), котировки Qiwi (+6,86%), акции Petropavlovsk (+6,62%), котировки Белуги (+3,57%), гдр Fix Price (+3,51%).

Распадская в пятницу подскочила после сообщений об увеличении чистой прибыли по РСБУ в 1-м полугодии на 9,5% г/г при скачке выручки за минусом НДС и акцизов на 72,4% г/г.

Котировки Qiwi повышались после новостей о предложении компании Dalliance Services (которую контролирует основной владелец Qiwi Солонин) выкупать акции класса В и адр Qiwi в объеме до 25 млн долларов по цене 2,20-2,70 доллара за бумагу, что предполагает существенный дисконт к текущей цене.

Акции Petropavlovsk в конце недели продолжали коррекционный отскок от исторических минимумов без очевидных фундаментальных драйверов.

Белуга групп накануне сообщила об увеличении общих отгрузок в первом полугодии на 13,6% г/г и повышении отгрузок собственной продукции на 11% г/г.

В лидерах снижения находились привилегированные акции Башнефти (-12,06%), бумаги ОГК-2 (-11,94%), адр Ozon (-3,88%), котировки Роснефти (-3,33%), гдр X5 Retail Group (-3,26%).

Акции Башнефти, ОГК-2 и Роснефти в пятницу торговались без дивидендов.

С технической точки зрения привилегированные акции Башнефти опустились к минимумам с конца мая текущего года, при этом по бумагам все последние сессии сохранялся повышенный объем торгов, что может указывать в том числе на возможность скорого закрытия дивидендного гэпа ввиду инвестиционного интереса к акциям с перспективой роста к 836 руб. Выше поддержки 720 руб. можно держать спекулятивные рискованные «лонги» с расчетом на снятие краткосрочной перепроданности и возвращение к 836 руб. До закрепления выше отметки 790 руб. (линия предыдущего восходящего тренда и район средней полосы Боллинджера недельного графика) среднесрочный рост по бумагам, однако, находится под вопросом, а котировки при пробое 720 руб. могут ускорить снижение к следующей поддержке 655 руб.

Внешний фон: нейтральный

Биржи Европы: нейтральный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии прибавлял около 0,2%, замедлив наблюдавшийся ранее на неделе коррекционный рост в ожидании выступления главы ЕЦБ Лагард, а также ключевого отчета по рынку труда США за июнь.

Нефтяной рынок: нейтральный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня колебались между плюсом и минусом, изменяясь менее чем на 0,5% в ожидании дополнительных драйверов движения. Завершение недели ниже линий предыдущего среднесрочного восходящего тренда (108,50 долл. и 104,50 долл. соответственно) будет говорить о повышенных рисках возобновления нисходящего движения.

Биржи США: умеренно негативный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ терял около 0,2% перед публикацией, как прогнозируется, достаточно сильных данных по национальному рынку труда за июнь. Статистика вряд ли повлияет на ближайшее решение ФРС, но сюрпризы в ту или иную сторону могли бы заставить регулятор задуматься о корректировке своей позиции.

События дня:

ключевой отчет по рынку труда США за июнь (15.30 мск);

выступление главы ФРС Уильямса (18.00 мск);

индекс потребительских цен России в июне (19.00 мск);

саммит глав МИД Большой двадцатки;

акции МТС, НМТП последний день торгуются с дивидендами за 2021 год.

Рынок внутри дня

Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в пятницу преобладала консолидация, которая может смениться более уверенным движением после публикации ключевого отчета по рынку труда США. Индексы Мосбиржи и РТС также не показывали значительных изменений, теряя дивидендную поддержку и приближаясь к сезону полугодовых отчетностей, которые по ряду эмитентов могут принести тревожные прогнозы.

Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал».