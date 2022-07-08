ИК «ВЕЛЕС Капитал»: Прогноз и события на следующую неделю

На предстоящей неделе российский рынок лишится дивидендной составляющей по большинству основных эмитентов, не отказавшихся от выплат за 2021 год, в связи с чем акции таких компаний как, например, МТС, ОГК-2, Башнефть, Мосэнерго и ряда других потеряют весомые поводы поддержки и могут оказывать давление на динамику всего индекса Мосбиржи. С высокими дивидендами в ближайшие дни, однако, все еще можно будет купить бумаги Сургутнефтегаза и Ростелекома (дивидендная отсечка по ним состоится 20 июля). Отсутствие веских поводов для роста и ожидание сезона квартальных отчетностей может сдерживать инвесторов от покупок и способствовать закреплению индекса Мосбиржи ниже 2200 пунктов, а индекса РТС в случае нового витка ослабления рубля – ниже 1100 пунктов.

Рубль замедлил нисходящее движение у краткосрочных сопротивлений по валютным парам 65,50 руб. и 67 руб. против доллара и евро соответственно, которые пока сдерживают дальнейшее ослабление. Сигнал в пользу возвращения к краткосрочному укреплению рубля при этом поступит при закреплении доллара и евро ниже 55,50 руб. и 59,50 руб. соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Пока же инвесторы будут искать новый баланс сил на рынке и прислушиваться к сигналам от регуляторов о возможных мерах, направленных на сдерживание роста российской валюты.

Нефтяные фьючерсы начнут очередную неделю ниже среднесрочных сопротивлений 108,50 долл. и 104,50 долл. соответственно (линии предыдущего восходящего тренда), что указывает на риски возобновления снижения и возвращения к поддержкам 98 долл. и 95 долл. соответственно (нижние полосы Боллинджера недельного графика) с опасностью их пробоя при дальнейшем ухудшении ожиданий в отношении мирового спроса. Помимо общих макроэкономических сигналов внимания в ближайшие дни заслуживают ежемесячные отчеты ОПЕК и Международного энергетического агентства.

На зарубежных площадках из макроэкономической статистики стоит отметить ключевые данные по экономике Китая (объемы новых кредитов, торговый баланс, розничные продажи, промышленное производство и ВВП страны за 2-й кв. 2022 года), индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW по Германии, промышленное производство Великобритании, еврозоны и США, окончательную потребительскую инфляцию Германии, потребительскую и производственную инфляцию США, розничные продажи США и индекс потребительского доверия Университета Мичиган. Кроме того, в США с квартальных результатов банковских гигантов JPMorgan, Morgan Stanley, Wells Fargo, BlackRock, Citigroup, U.S. Bancorp и Bank of NY Mellon, а также PepsiCo и Delta Air Lines стартует сезон квартальных отчетностей. Негативные прогнозы компаний в случае их поступления могут прервать наметившийся коррекционный рост на зарубежных фондовых рынках.

В России с операционных результатов ММК, НЛМК и АЛРОСы также должен стартовать сезон квартальных результатов, который в условиях непростой санкционной ситуации для металлургического сектора может нести в себе дополнительные понижательные риски в случае ухудшения официальных прогнозов на второе полугодие и следующий год.

Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал».