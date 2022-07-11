ИК «ВЕЛЕС Капитал»: Сезон квартальных отчетностей может принести понижательные риски

Внешний фон утром понедельника можно назвать умеренно негативным. Цены на нефть снижаются после повышения в пятницу, а настроения на мировых фондовых площадках ухудшились. Поставки по «Северному потоку-1» приостанавливаются до 21 июля по техническим причинам, при этом Канада выдала разрешение на доставку необходимой для завершения ремонта турбины в Германию.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в пятницу, после попыток роста в течение дня, завершились без единой динамики трех основных индексов, которые в итоге изменились менее чем на 0,5%, приостановив повышение у очередных краткосрочных сопротивлений. Данные показали ускорение темпов роста занятости в несельскохозяйственном секторе США в июне до 381 тыс., хотя ожидалось замедление, что подтверждает перспективу повышения процентных ставок ФРС на 75 базисных пунктов уже в июле. Фондовый рынок при этом еще обладает нереализованным потенциалом краткосрочного коррекционного роста, в частности, в район 3980 пунктов по S&P 500 (верхняя полоса Боллинджера дневного графика).

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,7%. Инвесторов ждет интересная на события неделя, которая отметится, в частности, выходом потребительской и производственной инфляции страны, а также началом сезона отчетностей с результатов крупнейших банков.

Торги в Европе в пятницу завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,5%, который продолжал коррекционное восстановление с локальных минимумов. Неделя при этом, вероятно, начнется со снижения в том числе на фоне приостановки поставок газа из РФ и отметится выходом интересных макроэкономических данных прежде всего из Германии и Великобритании.

На торгах в Азии утром преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 вопреки общему тренду вырос на 1,1%. Австралийский ASX 200 упал на 1,1%. Китайские индексы теряют в пределах 2,5% на фоне сохранения сложной коронавирусной ситуации в Шанхае и рисков новых локдаунов. На этой неделе в КНР выйдут данные по торговому балансу, розничным продажам, промышленному производству, инвестициям в основные средства и ВВП за 2-й квартал текущего года.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром теряют около 1,5% после повышения примерно на 2% в пятницу, когда котировки продолжили отступление от многонедельных минимумов, после чего столкнулись с районом сопротивлений 108,50 долл. и 104,50 долл. соответственно (линии предыдущего среднесрочного тренда). Нисходящая динамика понедельника подтверждает преобладание продавцов на рынке ввиду актуальности рисков сокращения мирового спроса. В ближайшие дни особый интерес для инвесторов будут представлять ежемесячные отчеты ОПЕК и Международного энергетического агентства.

События дня:

встреча Еврогруппы;

выступление представителя ФРС Уильямса (21.00 мск);

операционные результаты АЛРОСы за июнь 2022 г.;

акции Лензолото последний день торгуются с дивидендами за 2021 г.

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу изменились разнонаправленно, на 0,2-1,1%, при этом заметный рост показал долларовый индикатор, который продолжал восстановление от недавних минимумов благодаря укреплению рубля. Тем не менее неделя для РТС завершилась ниже сопротивления 1170 пунктов (средняя полоса Боллинджера недельного графика), что указывает на риски возвращения к снижению при неспособности закрепиться выше указанной отметки. Изменений в технической картине по рублевому индексу Мосбиржи при этом не наблюдается: торговля проходит в рамках диапазона 2180-2280 пунктов.

Рубль в пятницу на Мосбирже укрепился 1,6-2% к доллару и евро, а сегодня утром на Форекс продолжает восходящую коррекцию и прибавляет 3-5% к доллару и евро, находясь у 61 руб. и 61,80 руб. соответственно. Предвестником движения валютных пар к новым многолетним минимумам может стать преодоление поддержек 56,50 руб. и 59,50 руб. соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков).

В начале торгового дня российский рынок может снизиться вслед за ухудшением настроений за рубежом, но долларовому индексу РТС будет помогать укрепление рубля. На рублевом рынке без существенных дивидендов будут торговаться акции МТС и НМТП, в то время как позитивом для сталелитейного сектора станут новости о возможной отмене акциза на жидкую сталь. ММК и НЛМК в среду при этом должны представить операционные результаты за первое полугодие текущего года. Неделя будет характеризоваться началом сезона квартальных отчетностей и на американском рынке, который несет в себе дополнительные понижательные риски в виде возможного ухудшения корпоративных прогнозов.

Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал».