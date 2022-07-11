ИК «ВЕЛЕС Капитал»: Золото остается под давлением жесткой политики ФРС

Российский фондовый рынок к середине дня находился в существенном минусе, следуя за динамикой отдельных эмитентов и ухудшением внешнего фона. Индекс Мосбиржи к 14.45 мск снизился на 2,28%, до 2171,76 пункта, а долларовый РТС упал на 2,27%, до 1118,76 пункта, не получая поддержки из-за возвращения рубля к снижению.

Рубль на Мосбирже ослабевал в пределах 0,5% против доллара и укреплялся на 1,5% к евро, находясь у 61,10 руб. и 61,50 руб. соответственно. На Форекс российская валюта прибавляла 2-4% к доллару и евро, стремясь к поддержкам 56,50 руб. и 59,50 руб. соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Преодоление указанных значений может ускорить укрепление рубля.

Эмитенты

Наибольший рост к середине сессии показывали бумаги Petropavlovsk (+4,97%), адр Ozon (+4,87%), акции Полюса (+3%), привилегированные акции Транснефти (+0,49%).

Расписки Ozon в понедельник повышались без значимых фундаментальных причин.

Акции Petropavlovsk наряду с другими золотодобытчиками в течение сессии пытались расти, судя по всему, благодаря техническим факторам и желанию инвесторов увести котировки от локальных минимумов. Цены на золото, тем временем, остаются у минимумов с сентября 2021 года в преддверии продолжения цикла повышения процентных ставок ФРС и высокой доходности гособлигаций США, которая по 10-летним бумагам вернулась выше 3%.

С технической точки зрения фьючерсы на золото краткосрочно выглядят перепроданными, но среднесрочно обладают потенциалом развития нисходящего движения к минимуму 2021 года 1676 долл./унц., где расположена и нижняя полоса Боллинджера месячного графика. После достижения локального пика 2070 долл./унц. в мае среднесрочный тренд по золоту сменился на нисходящий, а падение на данный момент сдерживает поддержка 1730 долл./унц. Ждать смены как минимум краткосрочных настроений по золоту стоит не раньше закрепления выше сопротивления 1800 долл./унц., пока же риски по драгоценному металлу преобладают понижательные. С фундаментальной точки зрения возобновить восходящий тренд золоту мешает жесткая политика ФРС, которая перевешивает фактор высокой глобальной инфляции и экономической неопределенности.

В лидерах снижения находились акции МТС (-13,06%), бумаги НМТП (-7,38%), котировки ОГК-2 (-4,62%), акции Самолета (-4,32%), гдр Fix Price (-4,16%).

Акции МТС и НМТП торговались без дивидендов за 2021 год. Дивидендные реестры еще на прошлой неделе также закрылись по ОГК-2 и Самолету.

Внешний фон: негативный

Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии терял около 0,5%, но отступил от минимумов дня. В ближайшие 10 дней региону придется обходиться без газа, поступавшего ранее по «Северному потоку-1», из-за ежегодных технических работ, что вызывает страхи усугубления энергетического кризиса, особенно в случае продления техобслуживания из-за санкционных ограничений. Курс евро на этом фоне вновь опустился ниже 1,01 против доллара и рискует достигнуть очередного минимума с 2002 года.

Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня ускорили падение и теряли порядка 2%, отступая от сопротивлений 108,50 долл. и 104,50 долл. соответственно на фоне преобладания страхов сокращения мирового спроса. Ситуация со спросом, помимо глобальных общеэкономических проблем, может усугубиться в связи с рисками новых локдаунов в Шанхае. Ближайшие поддержки для цен расположены у 103,50 долл. и 101,50 долл. соответственно.

Биржи США: умеренно негативный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ терял около 0,6% перед спокойным на события днем и интересной в целом неделей, которая отметится инфляционными данными и началом сезона квартальных отчетностей.

События дня:

встреча Еврогруппы;

выступление представителя ФРС Уильямса (21.00 мск);

операционные результаты АЛРОСы за июнь 2022 г.;

акции Лензолото последний день торгуются с дивидендами за 2021 г.

Рынок внутри дня

Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в понедельник преобладали умеренные продажи, которые обеспечивались сохранением рисков усугубления экономических проблем на фоне энергетического кризиса и высокой инфляции. Индекс Мосбиржи в условиях завершения дивидендного сезона по основным эмитентам упал к минимуму с конца февраля, преодолев поддержку 2180 пунктов, а индекс РТС находился под давлением общемирового негатива. Рынку недостает поводов для масштабных покупок, что предупреждает о рисках дальнейшего нисходящего движения в ближайшие сессии.

Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал».