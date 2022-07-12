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ИК «ВЕЛЕС Капитал»: В акциях преобладают продажи, сильный рубль помогает РТС

12 Июля 2022

ИК «ВЕЛЕС Капитал»

ИК «ВЕЛЕС Капитал»

ИК «ВЕЛЕС Капитал»

Внешний фон утром вторника можно назвать умеренно негативным. Цены на нефть снижаются после незначительных изменений накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно пессимистичны. В срочной секции Мосбиржи сегодня возобновятся торги в вечернюю сессию.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в понедельник завершились снижением трех основных индексов на 0,5-2,2% во главе с высокотехнологичным Nasdaq и падением акций Twitter, от покупки которой теперь пытается отказаться глава Tesla Илон Маск. Рынок отступил от района краткосрочных сопротивлений (в частности, 3940 пунктов по S&P 500) на фоне возобновления опасений в отношении перспектив национальной и мировой экономики в преддверии начала сезона квартальных отчетностей. Во второй половине недели в США также будут опубликованы данные по потребительской и производственной инфляции.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,6%. Судя по всему, рынки ждет еще один день снижения, при этом уже во вторник квартальные результаты представит PepsiCo.

Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 1%, который ускорил падение в том числе на фоне продаж в США. Регион сталкивается с беспрецедентным энергетическим кризисом, который сопровождается экономическими и политическими сложностями. Евро на этом фоне продолжает обновлять многолетние минимумы и почти достиг паритета с долларом. Во вторник интерес для инвесторов представляют индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW по Германии за июль, экономические прогнозы ЕС и выступление главы Банка Англии.

На торгах в Азии утром преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 снизился на 1,8%. Австралийский ASX 200 вырос менее чем на 0,1%. Китайские индексы теряют в пределах 1,5%, оставаясь под давлением во многом ввиду рисков новых локдаунов в стране.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром теряют около 1,5% после изменения менее чем на 1% накануне, когда котировки отступили от внутридневных минимумов. Цены вновь стремятся к ближайшим поддержкам 103,50 долл. и 101,50 долл. соответственно, преодоление которых может предвещать падение до новых локальных минимумов на рисках еще более ограниченного мирового спроса. Вторник при этом отметится для рынка публикацией ежемесячных отчетов ОПЕК и Минэнерго США, наиболее интересными в которых наверняка будут прогнозы на среднесрочную перспективу.

События дня:

  • индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW по Германии за июль (12.00 мск);

  • экономические прогнозы ЕС;

  • ежемесячный обзор ОПЕК (15.00 мск);

  • выступление главы Банка Англии Бейли (20.00 мск);

  • ежемесячный отчет Минэнерго США (21.00 мск);

  • квартальные результаты PepsiCo;

  • Мосбиржа возобновляет торги в вечернюю сессию срочного рынка.

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне вновь изменились разнонаправленно, на 0,8-2,7%, при этом в плюс благодаря укреплению рубля вновь вышел долларовый РТС, который стремился к сопротивлению 1175 пунктов. Индекс Мосбиржи при этом пробил нижнюю границу краткосрочного диапазона 2180-2280 пунктов и упал до минимума с конца февраля с рисками развития нисходящего движения к следующей поддержке 2050 пунктов.

Рубль накануне на Мосбирже подскочил на 3,3-5% к доллару и евро, а сегодня утром на Форекс продолжает ралли и прибавляет 4,5-9% к доллару и евро, находясь у 61,40 руб. и 59 руб. соответственно. По евро российская валюта уже проверяет на прочность важный краткосрочный уровень 59,50 руб. (средняя полоса Боллинджера дневного графика), закрепление ниже которого может предвещать возвращение к июньским пикам в районе 53 руб., а по доллару еще только стремится к аналогичному индикатору, расположенному у 56,50 руб.

В начале торгового дня российский рынок, вероятно, выйдет в минус в рублевом сегменте в связи с сохранением общих пессимистичных настроений как внутри, так и за рубежом, в то время как индекс РТС продолжит поддерживать ралли рубля, которое может увести индикатор в том числе к психологически важному уровню 1200 пунктов. Мировой аппетит к риску в целом по-прежнему невысок, в связи с чем по акциям можно ожидать преобладания продаж. Положительно повлиять на динамику котировок Газпрома при этом могут заверения министра финансов Силуанова в том, что недавний отказ компании от дивидендов не означает сохранения аналогичной практики на последующие годы.

Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал».

Теги: новости