ИК «ВЕЛЕС Капитал»: В акциях преобладают продажи, сильный рубль помогает РТС

Внешний фон утром вторника можно назвать умеренно негативным. Цены на нефть снижаются после незначительных изменений накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно пессимистичны. В срочной секции Мосбиржи сегодня возобновятся торги в вечернюю сессию.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в понедельник завершились снижением трех основных индексов на 0,5-2,2% во главе с высокотехнологичным Nasdaq и падением акций Twitter, от покупки которой теперь пытается отказаться глава Tesla Илон Маск. Рынок отступил от района краткосрочных сопротивлений (в частности, 3940 пунктов по S&P 500) на фоне возобновления опасений в отношении перспектив национальной и мировой экономики в преддверии начала сезона квартальных отчетностей. Во второй половине недели в США также будут опубликованы данные по потребительской и производственной инфляции.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,6%. Судя по всему, рынки ждет еще один день снижения, при этом уже во вторник квартальные результаты представит PepsiCo.

Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 1%, который ускорил падение в том числе на фоне продаж в США. Регион сталкивается с беспрецедентным энергетическим кризисом, который сопровождается экономическими и политическими сложностями. Евро на этом фоне продолжает обновлять многолетние минимумы и почти достиг паритета с долларом. Во вторник интерес для инвесторов представляют индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW по Германии за июль, экономические прогнозы ЕС и выступление главы Банка Англии.

На торгах в Азии утром преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 снизился на 1,8%. Австралийский ASX 200 вырос менее чем на 0,1%. Китайские индексы теряют в пределах 1,5%, оставаясь под давлением во многом ввиду рисков новых локдаунов в стране.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром теряют около 1,5% после изменения менее чем на 1% накануне, когда котировки отступили от внутридневных минимумов. Цены вновь стремятся к ближайшим поддержкам 103,50 долл. и 101,50 долл. соответственно, преодоление которых может предвещать падение до новых локальных минимумов на рисках еще более ограниченного мирового спроса. Вторник при этом отметится для рынка публикацией ежемесячных отчетов ОПЕК и Минэнерго США, наиболее интересными в которых наверняка будут прогнозы на среднесрочную перспективу.

События дня:

индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW по Германии за июль (12.00 мск);

экономические прогнозы ЕС;

ежемесячный обзор ОПЕК (15.00 мск);

выступление главы Банка Англии Бейли (20.00 мск);

ежемесячный отчет Минэнерго США (21.00 мск);

квартальные результаты PepsiCo;

Мосбиржа возобновляет торги в вечернюю сессию срочного рынка.

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне вновь изменились разнонаправленно, на 0,8-2,7%, при этом в плюс благодаря укреплению рубля вновь вышел долларовый РТС, который стремился к сопротивлению 1175 пунктов. Индекс Мосбиржи при этом пробил нижнюю границу краткосрочного диапазона 2180-2280 пунктов и упал до минимума с конца февраля с рисками развития нисходящего движения к следующей поддержке 2050 пунктов.

Рубль накануне на Мосбирже подскочил на 3,3-5% к доллару и евро, а сегодня утром на Форекс продолжает ралли и прибавляет 4,5-9% к доллару и евро, находясь у 61,40 руб. и 59 руб. соответственно. По евро российская валюта уже проверяет на прочность важный краткосрочный уровень 59,50 руб. (средняя полоса Боллинджера дневного графика), закрепление ниже которого может предвещать возвращение к июньским пикам в районе 53 руб., а по доллару еще только стремится к аналогичному индикатору, расположенному у 56,50 руб.

В начале торгового дня российский рынок, вероятно, выйдет в минус в рублевом сегменте в связи с сохранением общих пессимистичных настроений как внутри, так и за рубежом, в то время как индекс РТС продолжит поддерживать ралли рубля, которое может увести индикатор в том числе к психологически важному уровню 1200 пунктов. Мировой аппетит к риску в целом по-прежнему невысок, в связи с чем по акциям можно ожидать преобладания продаж. Положительно повлиять на динамику котировок Газпрома при этом могут заверения министра финансов Силуанова в том, что недавний отказ компании от дивидендов не означает сохранения аналогичной практики на последующие годы.

Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал».