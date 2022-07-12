Евро опустился к паритету с долларом на фоне экономических сложностей региона

Российский фондовый рынок к середине дня находился на отрицательной территории, ощущая давление со стороны ухудшения внешнего фона и отсутствия внутренних драйверов для покупок. Индекс Мосбиржи к 15.00 мск снизился на 2,78%, до 2113,3 пункта, а долларовый РТС упал на 0,87%, до 1144,23 пункта, получая сдержанную поддержку от дальнейшего роста рубля.

Рубль на Мосбирже укреплялся в пределах 2% против доллара и евро, находясь у 58,20 руб. и 58,10 руб. соответственно. На Форекс российская валюта прибавляла 9-10% к доллару и евро, подойдя к поддержкам 56,50 руб. и 59 руб. соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков), закрепление ниже которых по итогам дня может предвещать возвращение к июньским пикам 54,75 руб. и 53,30 руб. соответственно.

Эмитенты

Наибольший рост к середине сессии показывали бумаги ТМК (+7,50%), Россетей (+1,08%) и котировки Юнипро (+0,21%).

Акции указанных эмитентов повышались без очевидных фундаментальных причин.

В лидерах снижения находились акции Petropavlovsk (-37,43%), адр Ozon (-6,62%), котировки Polymetal (-6,41%), акции ОГК-2 (-6,25%), котировки ФосАгро (-5,24%).

Акции Petropavlovsk во вторник обвалились на фоне новостей о запуске процедуры несостоятельности компании и приостановке торгов по бумагам на Лондонской бирже. Со временем планируется снять бумаги и с торгов Мосбиржи. Новости по Petropavlovsk поступили неприятные, но вполне ожидаемые с учетом недавних сложностей компании с выплатой долгов и реализацией золота.

Внешний фон: негативный

Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии терял около 0,6%, оставаясь под нисходящим давлением ввиду очевидности экономических проблем региона, на фоне которых евро достиг паритета с долларом, опустившись до минимума с 2002 года. Индекс экономических настроений инвесторов ZEW по Германии за июль рухнул с -28 до 11-летнего минимума -53,8 пункта (ожидалось -38,3 пункта). Кроме того, как стало известно ранее, Германия в мае впервые за 30 лет зафиксировала дефицит торгового баланса, что также сигнализирует о сложностях в крупнейшей экономике Европы и оказывает дополнительное давление на евро.

С технической точки зрения евро краткосрочно и среднесрочно выглядит перепроданным по отношению к доллару, что, пожалуй, сейчас является одним из немногих факторов, который мог бы способствовать отскоку европейской валюты от локальных минимумов с ближайшим важным сопротивлением у 1,0200. О смене среднесрочного тренда при этом можно будет говорить не ранее закрепления валютной пары выше 1,0400 (средняя полоса Боллинджера дневного графика). Поддержка для евро расположена у 0,9900, а в случае её пробоя европейская валюта вполне может направиться к минимумам с весны-осени 2002 года, в район 0,9600. С фундаментальной точки зрения росту евро против доллара препятствует в том числе разница в денежно-кредитной политике ФРС и ЕЦБ, так как европейский регулятор хоть и планирует повышение процентных ставок в июле, наверняка будет гораздо более осторожен, нежели американский.

Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня ускорили падение и дешевели на 4-4,5%, проверяя на прочность ближайшие поддержки 103,50 долл. и 101,50 долл. соответственно. Завершение дня ниже подтвердит риски движения к июльским минимумам 98,55 долл. и 95,13 долл. соответственно. Основной движущей силой рынка в настоящий момент выступают опасения сокращения мирового спроса на фоне многочисленных экономических сложностей. ОПЕК в своем ежемесячном обзоре при этом сохранила основные прогнозы по спросу и предложению на текущий год и ожидает увеличения спроса в следующем году на 900 тыс. барр./день. Вечером ежемесячный отчет опубликует также Минэнерго США.

Биржи США: умеренно негативный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ терял около 0,6%, предвещая еще один день нисходящей динамики на фоне рисков ухудшения экономических условий. Квартальные результаты PepsiCo по основным показателям при этом превысили прогнозы, что может поддержать потребительский сектор.

События дня:

выступление главы Банка Англии Бейли (20.00 мск);

ежемесячный отчет Минэнерго США (21.00 мск);

Мосбиржа возобновляет торги в вечернюю сессию срочного рынка.

Рынок внутри дня

Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках во вторник сохранялись продажи, обеспеченные главным образом ухудшением мировых экономических перспектив. Российский рынок оставался под давлением как внешних факторов, так и внутренних страхов. Так, глава Международного энергетического агентства предложил распространить потолок цен не только на нефть, но и на нефтепродукты из РФ. Индекс Мосбиржи продолжил обновлять минимумы с конца февраля, но пока остается выше психологически важного уровня 2100 пунктов. Индекс РТС чувствовал себя увереннее благодаря динамике рубля, но в долларовом сегменте большую часть дня также преобладали продажи ввиду отсутствия веских поводов для оптимизма. Значительного изменения настроений до конца дня ожидать не приходится.

Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал».