Аналитики Market Power: Бросок года

Маск не купит Twitter. Вспоминаем, как это было.

Завязка

В апреле становится известно, что Маск приобрел значительную долю в американской соцсети – целых 9%. Инвесторы радуются, акции взлетают почти на 30%. Затем Илон скромно отказывается становиться членом совета директоров компании, оставаясь ее крупнейшим акционером. Причины не называются, но суть в том, что если он будет членом СД, то не сможет владеть более 15% акций.

Кульминация

14 апреля Маск торжественно заявляет, что хочет купить ВСЮ компанию и сделать ее непубличной. Все счастливы, акции растут на 11%. А уже спустя несколько часов глава Tesla (сюрприз-сюрприз!) говорит, что "не уверен" в покупке. Аналогичные предложения о приобретении 100% доли Twitter поступают и от других игроков. Весь мир ждет. СМИ пишут, что совет директоров готов принять предложение миллиардера в ближайшее время. И действительно, это случилось! Планировалось, что покупка будет завершена в этом году, а стоимость составит $44 млрд. Проходит месяц. Все действительно поверили в возможности Илона и ждут завершения сделки. И вдруг наш герой "дает заднюю": он приостанавливает сделку в ожидании проверки данных по числу фейковых аккаунтов и спам-ботов. Акции моментально обвалились на 22%. Однако меньше чем через две недели совет директоров соцсети сообщает, что рекомендует акционерам голосовать за сделку с Маском. Все сильно запутались, акции выросли всего на 3%.

Развязка

Несколько дней назад источники TWP сообщили, что сделка находится под угрозой из-за тех самых фейковых аккаунтов. И, конечно, потому, что акции упали, и миллиардер боится переплатить. А вчера Маск похоронил сделку. Но Twitter не сдается и планирует подать в суд.