ИК «ВЕЛЕС Капитал»: В центре внимания в РФ будут операционные результаты ММК и НЛМК

Внешний фон утром среды можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть стабилизировались после обвала накануне, а настроения на мировых фондовых площадках несколько улучшились. В СМИ поступают сообщения о намерении Германии с 1 августа отказаться от российского угля, а с 31 декабря – от нефти.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились снижением трех основных индексов на 0,6-0,9% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Twitter подала в суд на главу Tesla Илона Маска после отказа последнего от покупки компании. «Широкий» рынок при этом ждал выхода данных по потребительской инфляции в США за июнь и приостановил снижение у краткосрочных поддержек в виде средних полос Боллинджера дневных графиков (в частности, 3805 пунктов по S&P 500), от которых не исключены очередные попытки коррекционного отскока.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,2%. Данные по потребительской инфляции в стране, вероятно, останутся высокими, но могут показать замедление базового показателя, таким образом давая инвесторам надежду на достижение инфляцией локального пика.

Торги в Европе накануне, после колебаний в течение дня, завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,5%. Новый день для региональных бирж при этом начался с лучших, нежели ожидалось, данных по промышленному производству и ВВП Великобритании в мае, а также подтверждения замедления роста потребительских цен Германии в июне с 7,9% до 7,6% г/г – умеренно позитивный для рынка сигнал.

На торгах в Азии утром преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 0,5%. Австралийский ASX 200 увеличился на 0,2%. Китайские индексы изменяются разнонаправленно, в пределах 1%. Профицит торгового баланса Китая в июне, согласно опубликованным данным, превысил прогнозы, также как и рост экспорта (+17,9% г/г), в то время как рост импорта замедлился до 1% г/г против ожиданий увеличения на 3,9%.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром прибавляют чуть менее 1% после обвала на 7-8% накануне, который произошел на фоне опасений в отношении сокращения мирового спроса на «черное золото» в условиях замедления мировой экономики и ограничительных мер в Китае. В среду котировки обновили минимумы с апреля текущего года, после чего отступают от района поддержек 97,50 долл. и 93 долл. соответственно в рамках коррекции. На рынке установились «медвежьи» настроения, при этом отчет Американского института нефти показал скачок запасов «черного золота» на прошлой неделе на 4,76 млн баррелей против ожиданий их сокращения, что указывает на возможность схожих данных в сегодняшнем докладе Минэнерго США.

События дня:

ежемесячный отчет Международного энергетического агентства (11.00 мск);

экономические прогнозы ЕС (12.00 мск);

промышленное производство еврозоны в мае (12.00 мск);

индекс потребительских цен США в июне (15.30 мск);

отчет Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов (17.30 мск);

квартальные результаты Delta Air Lines;

операционные результаты ММК и НЛМК за 2-й кв. 2022 г.

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне снизились на 1-1,3%, при этом рублевый индикатор продолжил обновление минимумов с конца февраля, а долларовый РТС стабилизировался в диапазоне 1130-1170 пунктов. Для индекса Мосбиржи ближайшая поддержка расположена у 2100 пунктов, а сопротивление – у 2190 пунктов. В целом рублевый рынок остается под основным нисходящим давлением.

Рубль накануне на Мосбирже развернулся после внутридневного роста и потерял чуть менее 0,5% к доллару и евро, а сегодня утром на Форекс ослабевает примерно на 1% к доллару и евро, находясь у 59 руб. и 59,20 руб. соответственно. Валютные пары отступают от района краткосрочных поддержек 56,50 руб. и 59 руб. соответственно, закрепление ниже которых будет предвещать ускорение роста рубля.

В начале торгового дня российский рынок может пытаться восстановить позиции на фоне улучшения настроений за рубежом и, в частности, отступления цен на нефть от локальных минимумов. В остальном значимых поводов для масштабных покупок все еще нет, а в течение дня тревожные для сталелитейного сектора сигналы могут поступить от операционных результатов ММК и НЛМК за первое полугодие. На зарубежных площадках в центре внимания будут данные по инфляции в США, а также динамика нефти и экономические прогнозы ЕС. Среднесрочные «медвежьи» настроения не теряют актуальности, но рынки также не против коррекционного отскока.

Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал».