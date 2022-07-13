ИК «ВЕЛЕС Капитал»: Рубль, ликвидность и ставки

Рубль: возвращение к позициям конца июня продолжается. Утренние попытки доллара на российском рынке продвинуться в сторону 59,5 руб. сменились коррекцией американской валюты. К середине дня доллар торговался ниже 59 руб., а на минимуме опускался до 58,05 руб. Отметим, что накануне пара доллар/рубль корректировалась до 57,16 руб.: дополнительную поддержку рублю, по всей видимости, оказал спрос на рублевую ликвидность в рамках окончания периода усреднения обязательных резервов в ЦБ. В среду днем в пользу рубля выступали нефтяные котировки: в утренние часы стоимость марки Brent обновила минимумы предыдущих дней, однако затем вернула позиции выше 100 долл. за баррель.

На глобальном рынке пара евро/доллар в утренние часы снова подбиралась к отметке 1, однако обновить минимум предыдущего дня не удалось, после чего USD скорректировался. В среду внимание на международном рынке будет приковано к данным по инфляции в США за июнь. Участники рынка ждут ускорения ИПЦ до 8,8% после 8,6% месяцем ранее. Отметим, что если фактические цифры по инфляции окажутся еще выше, то американская валюта получит хороший шанс стать дороже евро на forex.

Мы полагаем, что даже если данные по инфляции поддержат курс USD, рубль сохранит возможность для возвращения на позиции конца июня, предшествовавшие резкому укреплению зарубежной валюты в первую неделю июля. В случае обновления минимума вторника в 57,16 руб. ожидаем движения пары в сторону 55,25-55,3 руб.

Ликвидность и ставки: период усреднения резервов завершен. На прошлой неделе показатель профицита ликвидности в банковской системе обновил максимум с начала года, достигнув отметки 2,9 трлн руб. Однако в последующие дни показатель сократился до 2,2 трлн руб. за счет усиления спроса на ликвидность в рамках завершения периода усреднения обязательных резервов банков в ЦБ. В частности, банки нарастили задолженность по обеспеченным кредитам регулятора со 157 до 891 млрд руб. — максимума с середины июня, когда так же завершался период усреднения.

По итогам вторника профицит снова отрос в сторону 2,5 трлн руб.: банки почти на 200 млрд руб. сократили долг по обеспеченным кредитам и еще на 140 млрд руб. нарастили средства на депозитах в ЦБ (за счет размещения средств на вчерашнем однодневном аукционе «тонкой настройки»). Увеличить объем размещения на депозитах и погасить часть обеспеченных кредитов накануне банки смогли, забрав после усреднения часть ликвидности с корсчетов и получив небольшой приток средств по бюджетному каналу.

Сегодня на депозиты к ЦБ поступят 2,3 трлн руб. в рамках недельных аукционных депозитов, однако примерно столько же регулятор вернет по «старым» депозитам, поэтому общая позиция существенно не изменится.

Отрицательный спред Ruonia к ключевой ставке сократился в начале недели до 15 б.п. — до минимальной с середины июня отметки (на тот момент спред вышел в положительную зону). После окончания усреднения можно ожидать постепенного возвращения Ruonia на уровень ниже 9%. В том числе, уже сегодня этому будет способствовать возвращение в систему ликвидности с депозитов o/n «тонкой настройки».

Юрий Кравченко, начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал».