Аналитики Market Power: в ожидании ключа

22 июля ЦБ РФ проведет очередное заседание по ключевой ставке. Разбираемся с аналитиками Market Power, чего же ждать Банк России будет выбирать между снижением ключевой ставки до 8,5 или 9% годовых. Скорее всего, финальное решение будет зависеть от последних данных по недельной инфляции. В базовом сценарии ожидаем снижение до 8,5%. Инфляция замедляется быстрее ожиданий ЦБ. Росстат впервые зафиксировал дефляцию в июне за все время наблюдений с 1991 года. Снижение цен составило 0,35%, годовая инфляция упала до 15,9%. Снижение ключевой ставки поможет перезапустить рыночное кредитование как в потребительском, так и в корпоративном секторе. Кредит в экономике станет дешевле, что поддержит потребительский и инвестиционный спрос.Еще одним фактором в пользу смягчения ДКП может быть необходимость сдержать резкое укрепление курса рубля, которое невыгодно для бюджета РФ и экспортеров. Но не стоит ждать немедленной его реакции на снижение ставки.

Банк России, вероятно, оставит сигнал о возможности дальнейшего снижения ключевой ставки на оставшихся в этом году трех заседаниях. В базовом сценарии ожидаем, что к концу года ключевая ставка может снизиться до 7,5-8% по мере замедления инфляции. В рисковом сценарии, в случае нового витка инфляции осенью из-за дефицита импортных товаров и комплектующих, Банк России может приостановить цикл смягчения монетарной политики, а ключевая ставка может остаться на уровне 8,5% до конца года.