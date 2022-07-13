Вышли данные по инфляции в США за июнь 2022 года

Годовое значение инфляции составило 9,1%, при прогнозе 8,8%, обновив тем самый новый рекорд за 40 лет. Основным драйвером роста инфляции стали продукты питания и энергетика.

Попытки Байдена договориться с Саудовской Аравией по поставке большего количества нефти на рынок по-прежнему не увенчались успехом и не имеют перспектив, так как у саудитов просто нет достаточных мощностей. Кроме того, в период рецессии увеличение добычи будет означать нанесение вреда своей экономике в пользу экономики США.

Текущая инфляция говорит не только о том, что нас ждет более агрессивное повышение ставок, но и о том, что стагфляция в США наступила. 29 июля будут опубликованы предварительные данные по ВВП США, в котором, скорее всего, мы увидим отрицательное значение. И, с учетом данных по инфляции, теперь не понятно, как глава ФРС Пауэлл будет успокаивать фондовые рынки и рынки долга.