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ИК «ВЕЛЕС Капитал»: Рынкам сложно найти поводы для роста

14 Июля 2022

ИК «ВЕЛЕС Капитал»

ИК «ВЕЛЕС Капитал»

ИК «ВЕЛЕС Капитал»

Внешний фон утром четверга можно назвать неоднозначным. Цены на нефть стабильны после небольшого роста накануне, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленны. В США предупреждают о возможности ввода новых санкций против российского финансового сектора.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне, после разнонаправленной динамики в течение дня, завершились снижением трех основных индексов на 0,1-0,7% во главе с Dow Jones Industrial Average. Данные по основному показателю инфляции в США не принесли покупателям облегчения и показали её ускорение в июне с 8,6% до 9,1% г/г, до очередного максимума за 40 лет, в то время как темпы роста базового индикатора замедлились до 5,9% г/г, но также превысили ожидания. На рынке теперь не исключают повышения процентных ставок ФРС сразу на 100 базисных пунктов на заседании в июле.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,4%, располагаясь ниже краткосрочного сопротивления 3810 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика), что указывает на риски нового витка снижения. Данные четверга при этом могут показать замедление производственной инфляции страны в июне с 10,8% до 10,7% г/г.

Торги в Европе накануне, после колебаний в течение дня, завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,9%. Еврокомиссия тем временем понизила прогнозы по росту регионального ВВП в текущем и следующем годах до 2,6% и 1,4% соответственно и увеличила прогнозы по инфляции до 7,6% и 4% соответственно. Давление на настроения в регионе продолжают оказывать усугубляющиеся экономические сложности.

На торгах в Азии утром преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 0,6%. Австралийский ASX 200 увеличился на 0,4%. Китайские индексы изменяются разнонаправленно, в пределах 1%. В пятницу в КНР будет опубликован блок ключевой статистики за июнь, а также динамика ВВП страны за 2-й квартал.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром теряют чуть менее 0,5% после незначительных изменений по итогам сессии накануне, которая характеризовалась высокой волатильностью. Котировки приостановили снижение у района среднесрочных поддержек 97,50 долл. и 93 долл. соответственно, но все еще остаются под основным нисходящим давлением, которое позволяет им расти лишь в рамках коррекции. Фундаментальные сигналы рынка предупреждают о рисках сокращения спроса, а отчет Минэнерго США накануне показал крупное увеличение как запасов нефти, так и нефтепродуктов в стране на прошлой неделе.

События дня:

  • индекс цен производителей США в июне (16.30 мск);

  • недельное число обращений за пособиями по безработице в США (16.30 мск);

  • квартальные результаты JPMorgan, Morgan Stanley.

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне снизились на 1,9-2,8% во главе с рублевым индикатором, который обновил очередной минимум с конца февраля, в то время как долларовый РТС пока находится на расстоянии от июльского минимума 1082 пункта. Закрепление индекса Мосбиржи ниже поддержки 2050 пунктов укажет на повышенные риски возвращения к февральскому минимуму 1681 пункт.

Рубль накануне на Мосбирже укрепился на 0,6-1,1% к доллару и евро, а сегодня утром на Форекс ослабевает к доллару и немного укрепляется к евро, находясь у 59,20 руб. и 58,40 руб. соответственно. Изменений в технической картине по валютным парам, которые остаются в районе важных краткосрочных отметок 57,50 руб. и 58 руб. соответственно, пока не наблюдается.

В начале торгового дня российский рынок может не найти сил для возвращения к повышению и выйти в минус, испытывая повышенное давление в том числе по долларовому индикатору из-за ослабления рубля. На западных площадках преобладает уход от риска, а в течения дня настроения могут усугубиться высокими данными по производственной инфляции США. В России публикация операционных результатов ММК и НЛМК, запланированная накануне, пока не состоялась, а на американском рынке ждут отчетностей банковских гигантов JPMorgan и Morgan Stanley. Найти веские поводы для роста рынкам все еще сложно.

Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал».

Теги: новости