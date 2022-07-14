ИК «ВЕЛЕС Капитал»: Рынкам сложно найти поводы для роста

Внешний фон утром четверга можно назвать неоднозначным. Цены на нефть стабильны после небольшого роста накануне, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленны. В США предупреждают о возможности ввода новых санкций против российского финансового сектора.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне, после разнонаправленной динамики в течение дня, завершились снижением трех основных индексов на 0,1-0,7% во главе с Dow Jones Industrial Average. Данные по основному показателю инфляции в США не принесли покупателям облегчения и показали её ускорение в июне с 8,6% до 9,1% г/г, до очередного максимума за 40 лет, в то время как темпы роста базового индикатора замедлились до 5,9% г/г, но также превысили ожидания. На рынке теперь не исключают повышения процентных ставок ФРС сразу на 100 базисных пунктов на заседании в июле.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,4%, располагаясь ниже краткосрочного сопротивления 3810 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика), что указывает на риски нового витка снижения. Данные четверга при этом могут показать замедление производственной инфляции страны в июне с 10,8% до 10,7% г/г.

Торги в Европе накануне, после колебаний в течение дня, завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,9%. Еврокомиссия тем временем понизила прогнозы по росту регионального ВВП в текущем и следующем годах до 2,6% и 1,4% соответственно и увеличила прогнозы по инфляции до 7,6% и 4% соответственно. Давление на настроения в регионе продолжают оказывать усугубляющиеся экономические сложности.

На торгах в Азии утром преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 0,6%. Австралийский ASX 200 увеличился на 0,4%. Китайские индексы изменяются разнонаправленно, в пределах 1%. В пятницу в КНР будет опубликован блок ключевой статистики за июнь, а также динамика ВВП страны за 2-й квартал.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром теряют чуть менее 0,5% после незначительных изменений по итогам сессии накануне, которая характеризовалась высокой волатильностью. Котировки приостановили снижение у района среднесрочных поддержек 97,50 долл. и 93 долл. соответственно, но все еще остаются под основным нисходящим давлением, которое позволяет им расти лишь в рамках коррекции. Фундаментальные сигналы рынка предупреждают о рисках сокращения спроса, а отчет Минэнерго США накануне показал крупное увеличение как запасов нефти, так и нефтепродуктов в стране на прошлой неделе.

События дня:

индекс цен производителей США в июне (16.30 мск);

недельное число обращений за пособиями по безработице в США (16.30 мск);

квартальные результаты JPMorgan, Morgan Stanley.

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне снизились на 1,9-2,8% во главе с рублевым индикатором, который обновил очередной минимум с конца февраля, в то время как долларовый РТС пока находится на расстоянии от июльского минимума 1082 пункта. Закрепление индекса Мосбиржи ниже поддержки 2050 пунктов укажет на повышенные риски возвращения к февральскому минимуму 1681 пункт.

Рубль накануне на Мосбирже укрепился на 0,6-1,1% к доллару и евро, а сегодня утром на Форекс ослабевает к доллару и немного укрепляется к евро, находясь у 59,20 руб. и 58,40 руб. соответственно. Изменений в технической картине по валютным парам, которые остаются в районе важных краткосрочных отметок 57,50 руб. и 58 руб. соответственно, пока не наблюдается.

В начале торгового дня российский рынок может не найти сил для возвращения к повышению и выйти в минус, испытывая повышенное давление в том числе по долларовому индикатору из-за ослабления рубля. На западных площадках преобладает уход от риска, а в течения дня настроения могут усугубиться высокими данными по производственной инфляции США. В России публикация операционных результатов ММК и НЛМК, запланированная накануне, пока не состоялась, а на американском рынке ждут отчетностей банковских гигантов JPMorgan и Morgan Stanley. Найти веские поводы для роста рынкам все еще сложно.

Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал».