ИК «ВЕЛЕС Капитал»: Инвесторы в Яндексе ждут новых драйверов движения

Российский фондовый рынок к середине дня, после попыток роста, вернулся на отрицательную территорию, не получая значимых драйверов для дальнейшего повышения. Индекс Мосбиржи к 14.20 мск снизился на 0,14%, до 2070,61 пункта, а долларовый РТС упал на 0,24%, до 1117,78 пункта.

Рубль на Мосбирже немного снижался против доллара и укреплялся примерно на 1% к евро, находясь у 58,30 руб. и 58,40 руб. соответственно. На Форекс рубль также не показывал единой динамики, оставаясь выше поддержек 57,50 руб. и 58 руб. соответственно, которые все еще препятствуют дальнейшему ослаблению доллара и евро.

Эмитенты

Наибольший рост к середине сессии показывали бумаги ТМК (+3,16%), котировки Самолета (+2,51%), обыкновенные акции Мечела (+2,06%), котировки ФосАгро (+1,80%), бумаги Яндекса (+1,29%) и ЛСР (+1,22%).

Поддержку акциям ТМК, судя по всему, оказывали поступившие ранее на неделе новости о проекте приказа Минфина, освобождающего 6 предприятий от уплаты акциза на жидкую сталь во 2-м квартале, среди которых – Волжский трубный завод ТМК.

Яндекс пытался вернуться к повышению на фоне сохранения слухов о возможной продаже и покупке крупнейших активов компании в рамках сделок со Сбербанком и VK.

C технической точки зрения акции Яндекса в июне достигли минимума с апреля 2017 года, после чего пытались вернуться к росту. Значительного интереса к бумагам, однако, судя по сдержанным объемам торгов, пока не наблюдается, что мешает им развить уверенный рост и держит котировки в рамках диапазона 1330-1780 руб. В настоящий момент скорее имеет смысл оставаться вне рынка до появления значимых драйверов движения. Среднесрочный сигнал на покупку Яндекса при этом поступит при закреплении котировок выше сопротивления 1930 руб (район максимума конца апреля и средней полосы Боллинджера недельного графика).

В лидерах снижения находились акции Акрона (-4,17%), бумаги Селигдара (-3,77%), адр Cian (-3,64%), котировки En+ Group (-2,21%) и акции Русснефти (-1,91%).

Селигдар в четверг смотрелся слабее рынка, очевидно вместе с другими золотодобытчиками отыгрывая сложности сектора и низкие цены на золото. Котировки драгоценного металла стремятся к минимуму с августа 2021 года и все ближе подходят к психологически важной отметке 1700 долл./унц.

Внешний фон: умеренно негативный

Биржи Европы: негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии терял около 1,1%, продолжая нисходящее движение в условиях отсутствия макроэкономических релизов и ухудшения Еврокомиссией прогнозов по инфляции и региональной экономике на текущий и следующий год. Среди корпоративных новостей можно быть отметить падение акций Ericsson внутри дня примерно на 10% после сообщений о резком росте затрат на установку сетей 5G.

Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня отступили от внутридневных максимумов и теряли около 2,5%, достигнув новых минимумов с весны текущего года на фоне преобладания страхов сокращения мирового спроса. Котировки подтверждают развитие среднесрочного нисходящего тренда и находятся у важных поддержек 97,50 долл. и 93 долл. соответственно, закрепление ниже которых может ускорить продажи.

Биржи США: негативный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ ускорил падение и терял около 1,3% перед выходом данных по производственной инфляции страны за июнь. JPMorgan в четверг открыл сезон квартальных отчетностей финансового сектора с сообщения о падении прибыли по сравнению с уровнем годовой давности на фоне увеличения резервов на «плохие» кредиты. Аналогичная статья на фоне рисков разгара рецессии может негативно повлиять на прибыль других представителей сектора.

События дня:

индекс цен производителей США в июне (16.30 мск);

недельное число обращений за пособиями по безработице в США (16.30 мск);

квартальные результаты Morgan Stanley.

Рынок внутри дня

Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в четверг сохранялись продажи, так как инвесторы не находили существенных поводов для оптимизма. Европу и США уже в июле ждут более высокие процентные ставки, а экономическая ситуация при этом продолжает ухудшаться. Индекс Мосбиржи обновил очередной минимум с 24 февраля, но все еще удерживается выше отметки 2050 пунктов благодаря оптимизму по отдельным корпоративным историям. Понижательные риски в целом сохраняются как в фондовом, так и в сырьевом сегменте рынка.

Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал».