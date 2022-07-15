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ИК «ВЕЛЕС Капитал»: Неделя вряд ли завершится повышением

15 Июля 2022

ИК «ВЕЛЕС Капитал»

ИК «ВЕЛЕС Капитал»

ИК «ВЕЛЕС Капитал»

Внешний фон утром пятницы можно назвать неоднозначным. Цены на нефть стабильны после отскока от многонедельных минимумов накануне, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленны. В США ослабили ряд санкций против России и, в частности, разрешили транзакции, связанные с удобрением, продовольствием, посевными материалами, лекарствами и медоборудованием.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились без единой динамики трех основных индексов, которые изменились в пределах 0,5%, при этом лучше рынка смотрелся высокотехнологичный Nasdaq. На рынке сохранялась тревожность на фоне данных о дальнейшем ускорении основного показателя производственной инфляции в июне, хотя базовый показатель замедлил рост. Квартальные результаты таких гигантов как JPMorgan и Morgan Stanley при этом не оправдали ожиданий.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,1% в рамках коррекции. Покупателям пока хватает сил разве что на краткосрочный рост, при этом конец недели отметится выходом данных по розничным продажам, промышленному производству и потребительскому доверию страны.

Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 1,6%, который продолжал движение к июльскому минимуму 3357 пунктов. Политическая напряженность в регионе растет наряду с экономическими проблемами. Накануне премьер-министр Италии Марио Драги подал в отставку, которую, однако, не принял президент страны.

На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 вырос на 0,5%. Австралийский ASX 200 снизился на 0,7%. Китайские индексы падают в пределах 1,5%. Опубликованные в пятницу данные показали замедление роста ВВП страны во 2-м квартале с 4,8% до 0,4% г/г и падение показателя на 2,6% к/к, хуже прогнозов, что подчеркивает слабость второй по величине экономики мира в условиях коронавирусных ограничений. Лучше ожиданий, однако, оказалась динамика розничных продаж Китае в июне (+3,1% г/г) и инвестиций в основные средства (+6,1% г/г), а промышленное производство увеличилось на 3,9% г/г.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром прибавляют около 0,5% после аналогичного снижения по итогам сессии накануне, в ходе которой котировки отскочили от достигнутых с февраля минимумов и вернулись выше среднесрочных поддержек 97,50 долл. и 93 долл. соответственно. Технически на рынке наблюдаются сигналы в пользу возможного развития восходящей коррекции в район 108 долл. и 104,50 долл. соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков), но торговля крайне волатильна, а среднесрочный тренд остается нисходящим. Нефтепереработка в КНР в июне, согласно опубликованным данным, сократилась почти на 10% в годовом исчислении, а производство в первом полугодии снизилось на 6% впервые с 2011 года.

События дня:

  • торговый баланс еврозоны в мае (12.00 мск);

  • розничные продажи США в июне (15.30 мск);

  • промышленное производство США в июне (16.15 мск);

  • предварительный индекс потребительского доверия Университета Мичиган в июле (17.00 мск);

  • квартальные результаты Wells Fargo, BlackRock, Citigroup, U.S. Bancorp, Bank of NY Mellon;

  • операционные результаты АЛРОСы и Global Ports за 2-й кв. 2022 г.

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне снизились примерно на 0,5%, показывая сдержанную динамику на фоне продаж за рубежом. Рублевый индикатор Мосбиржи продолжил обновление минимумов с конца февраля, но оставался выше поддержки 2050 пунктов, в то время как долларовый РТС стремился к июльскому минимуму 1082 пункта. Краткосрочное давление на рынок остается нисходящим.

Рубль накануне на Мосбирже изменился менее чем на 1% к доллару и евро, а сегодня утром на Форекс растет в пределах 2%, находясь у 58,30 руб. и 58,40 руб. соответственно. Валютные пары продолжают колебания у краткосрочных отметок 57,50 руб. и 58 руб. соответственно.

В начале торгового дня российскому рынку будет сложно найти поводы для уверенного роста в связи с сохранением тревожных настроений как на фондовых, так и на сырьевых площадках, но точечное повышение по ряду бумаг все же возможно. День может отметиться публикацией операционных результатов АЛРОСы и Global Ports, а в США выйдут квартальные результаты очередных банковских гигантов Wells Fargo, BlackRock, Citigroup, U.S. Bancorp и Bank of NY Mellon. Неделя вряд ли завершится повышением в связи с сохранением геополитической напряженности, политической неопределенности и туманных перспектив мировой экономики.

Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал».

Теги: новости