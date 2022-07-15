ИК «ВЕЛЕС Капитал»: Неделя вряд ли завершится повышением

Внешний фон утром пятницы можно назвать неоднозначным. Цены на нефть стабильны после отскока от многонедельных минимумов накануне, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленны. В США ослабили ряд санкций против России и, в частности, разрешили транзакции, связанные с удобрением, продовольствием, посевными материалами, лекарствами и медоборудованием.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились без единой динамики трех основных индексов, которые изменились в пределах 0,5%, при этом лучше рынка смотрелся высокотехнологичный Nasdaq. На рынке сохранялась тревожность на фоне данных о дальнейшем ускорении основного показателя производственной инфляции в июне, хотя базовый показатель замедлил рост. Квартальные результаты таких гигантов как JPMorgan и Morgan Stanley при этом не оправдали ожиданий.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,1% в рамках коррекции. Покупателям пока хватает сил разве что на краткосрочный рост, при этом конец недели отметится выходом данных по розничным продажам, промышленному производству и потребительскому доверию страны.

Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 1,6%, который продолжал движение к июльскому минимуму 3357 пунктов. Политическая напряженность в регионе растет наряду с экономическими проблемами. Накануне премьер-министр Италии Марио Драги подал в отставку, которую, однако, не принял президент страны.

На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 вырос на 0,5%. Австралийский ASX 200 снизился на 0,7%. Китайские индексы падают в пределах 1,5%. Опубликованные в пятницу данные показали замедление роста ВВП страны во 2-м квартале с 4,8% до 0,4% г/г и падение показателя на 2,6% к/к, хуже прогнозов, что подчеркивает слабость второй по величине экономики мира в условиях коронавирусных ограничений. Лучше ожиданий, однако, оказалась динамика розничных продаж Китае в июне (+3,1% г/г) и инвестиций в основные средства (+6,1% г/г), а промышленное производство увеличилось на 3,9% г/г.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром прибавляют около 0,5% после аналогичного снижения по итогам сессии накануне, в ходе которой котировки отскочили от достигнутых с февраля минимумов и вернулись выше среднесрочных поддержек 97,50 долл. и 93 долл. соответственно. Технически на рынке наблюдаются сигналы в пользу возможного развития восходящей коррекции в район 108 долл. и 104,50 долл. соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков), но торговля крайне волатильна, а среднесрочный тренд остается нисходящим. Нефтепереработка в КНР в июне, согласно опубликованным данным, сократилась почти на 10% в годовом исчислении, а производство в первом полугодии снизилось на 6% впервые с 2011 года.

События дня:

торговый баланс еврозоны в мае (12.00 мск);

розничные продажи США в июне (15.30 мск);

промышленное производство США в июне (16.15 мск);

предварительный индекс потребительского доверия Университета Мичиган в июле (17.00 мск);

квартальные результаты Wells Fargo, BlackRock, Citigroup, U.S. Bancorp, Bank of NY Mellon;

операционные результаты АЛРОСы и Global Ports за 2-й кв. 2022 г.

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне снизились примерно на 0,5%, показывая сдержанную динамику на фоне продаж за рубежом. Рублевый индикатор Мосбиржи продолжил обновление минимумов с конца февраля, но оставался выше поддержки 2050 пунктов, в то время как долларовый РТС стремился к июльскому минимуму 1082 пункта. Краткосрочное давление на рынок остается нисходящим.

Рубль накануне на Мосбирже изменился менее чем на 1% к доллару и евро, а сегодня утром на Форекс растет в пределах 2%, находясь у 58,30 руб. и 58,40 руб. соответственно. Валютные пары продолжают колебания у краткосрочных отметок 57,50 руб. и 58 руб. соответственно.

В начале торгового дня российскому рынку будет сложно найти поводы для уверенного роста в связи с сохранением тревожных настроений как на фондовых, так и на сырьевых площадках, но точечное повышение по ряду бумаг все же возможно. День может отметиться публикацией операционных результатов АЛРОСы и Global Ports, а в США выйдут квартальные результаты очередных банковских гигантов Wells Fargo, BlackRock, Citigroup, U.S. Bancorp и Bank of NY Mellon. Неделя вряд ли завершится повышением в связи с сохранением геополитической напряженности, политической неопределенности и туманных перспектив мировой экономики.

Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал».