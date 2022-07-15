ИК «ВЕЛЕС Капитал»: О смене тренда по РусАгро пока речи не идет

Российский фондовый рынок к середине дня вышел в плюс благодаря улучшению зарубежных настроений и корпоративным факторам. Индекс Мосбиржи к 14.50 мск вырос на 0,96%, до 2083,04 пункта, а долларовый РТС подскочил на 3,34%, до 1151,13 пункта в том числе благодаря укреплению рубля.

Рубль на Мосбирже повышался в пределах 2,5% против доллара и евро, находясь у 57 руб. и 57,20 руб. соответственно. На Форекс рубль прибавлял порядка 3-3,5%, проверяя на прочность поддержки 57,50 руб. и 58 руб. соответственно перед заседанием ЦБ РФ на следующей неделе.

Эмитенты

Наибольший рост к середине сессии показывали бумаги Акрона (+7,17%), гдр РусАгро (+3,66%), акции банка «Санкт-Петербург» (+3,43%), котировки Белуги (+2,75%), бумаги Детского мира (+2,70%) и ФосАгро (+2,42%).

Повышение производителей удобрений в пятницу, судя по всему, обеспечивалось новостями о послаблении санкций США, в том числе на транзакции с российскими удобрениями.

C технической точки зрения расписки РусАгро при этом все еще выглядят слабо и остаются в нисходящем тренде как в среднесрочном, так и краткосрочном периоде. В конце недели бумаги пытаются снять краткосрочную перепроданность и в рамках этого движения могут подняться к сопротивлению 845 руб. (средняя полоса Боллинджера дневного графика). Тем не менее о сигналах смены тренда речи пока не идет: краткосрочно в пользу усиления позиций покупателей на рынке будет свидетельствовать закрепление выше 845 руб., а среднесрочно – выше сопротивлений 896 руб. и 940 руб.

В лидерах снижения находились акции Qiwi (-2,64%), бумаги ММК (-2,13%), котировки НМТП (-1,69%), акции Северстали (-1,43%) и АЛРОСы (-1,40%).

Внешний фон: умеренно позитивный

Биржи Европы: позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии прибавлял около 1,2%, отвоевывая утерянные накануне позиции в рамках коррекционных настроений. Дефицит торгового баланса еврозоны в мае, согласно опубликованным данным, сократился, а отставка премьер-министра Италии Драги откладывается из-за отказа её одобрения президентом страны.

Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня ускорили рост и прибавляли около 2%, отступая от района важных среднесрочных поддержек 97,50 долл. и 93 долл. соответственно. Технически рынок в ближайшие сессии еще вполне может подняться выше, но потенциал роста, скорее всего, будет ограничен сопротивлениями 108 долл. и 104,50 долл. соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков).

Биржи США: умеренно позитивный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ прибавлял около 0,3% перед публикацией розничных продаж и промышленного производства страны в июне, а также потребительского доверия в июле. В течение дня перед «неделей молчания» также состоятся несколько выступлений представителей ФРС.

События дня:

розничные продажи США в июне (15.30 мск);

промышленное производство США в июне (16.15 мск);

предварительный индекс потребительского доверия Университета Мичиган в июле (17.00 мск);

квартальные результаты Citigroup;

операционные результаты АЛРОСы за 2-й кв. 2022 г.

Рынок внутри дня

Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в пятницу наблюдались коррекционные покупки в ожидании публикации важных данных из США, которые, вероятно, покажут относительную стабильность крупнейшей мировой экономики. Индекс Мосбиржи также отступал от локальных минимумов в том числе благодаря позитиву нефтехимическом секторе. Неделя, однако, скорее всего завершится без изменений технической картины по основным активам.

Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал».