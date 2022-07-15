Ежемесячные продажи полупроводников за май

Вышли данные по продажам полупроводников за май:

Совокупный объем продаж составил 51,82 млрд долларов, +1,8% м/м.

Основной вклад в прирост внесла Америка (+340 млн), Китай (+290 млн) и Япония (+150 млн).

Год к году прирост составил 18% и это на фоне текущего энергетического кризиса.

На основании этих данных можно сказать, что все также привлекательны остаются акции производителей полупроводников: TSMC, Micron и прочие. Конечно, если ожидать военный конфликт в Тайване, то первых лучше обходить стороной, но на мой взгляд, данные по продажам полупроводников могут его предсказать. Если Китай вдруг захочет захватить Тайвань или США об этом прознают, то объем продаж полупроводников может вырасти в денежном выражении. Будут перекупать с премией, чтобы пережить дефицит на время конфликта. По этой причине важно отслеживать статистику по этому сектору, дабы случайно не сесть в лужу с акциями TSMC, ну, или просто выйти в кэш перед падением рынков из-за очередного экономического кризиса.