События предстоящей недели (18 — 24 июля 2022 года)

Собрание акционеров проведет «Айс Стим Рус».

Понедельник, 18 июля

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном собрании акционеров, которое состоится 8 сентября, закроет ПАО «ЭсЭфАй». На повестке дня переизбрание совета директоров.

ГМК «Норильский никель» закроет реестр акционеров для участия во внеочередном собрании, которое состоится 11 августа. На повестке дня вопрос погашения выкупленных акций компании.

Вторник, 19 июля

Реестр акционеров для участия во внеочередном собрании, которое состоится 12 августа, закроет ОАК. Акционеры примут решение об уменьшении уставного капитала общества.

Среда, 20 июля

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном собрании акционеров, которое состоится 13 сентября, закроет ПАО «Энел Россия». На повестке дня переизбрание совета директоров.

МКПАО «Лента» закроет реестр акционеров для участия во внеочередном собрании, которое состоится 11 августа. На повестке дня утверждение аудитора общества.

АФК «Система» закроет реестр акционеров для участия в годовом собрании акционеров.,

Пятница, 22 июля

Годовое собрание акционеров повторно проведет ПАО «Айс Стим Рус».