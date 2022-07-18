ИК «ВЕЛЕС Капитал»: Корпоративные новости и внешний фон предвещают повышение

Внешний фон утром понедельника можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть развивают рост конца прошлой недели, а настроения на мировых фондовых площадках оптимистичны. В ЕС обсудят новые санкции в отношении России, включая запрет на импорт золота, который ранее ввели страны Большой семерки.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились повышением трех основных индексов на 1,7-2,1% во главе с Dow Jones Industrial Average. Рынок продолжал восстановление от локальных минимумов на фоне публикации лучших, чем ожидалось, квартальных результатов Citigroup, а также розничных продаж США за июнь и индекса потребительского доверия Университета Мичиган за июль. Инвесторы надеялись, что процентная ставка ФРС на следующей неделе будет повышена на 75 базисных пунктов, при этом самым негативным в моменте сценарием для рынка стал бы её рост на 100 базисных пунктов.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,5%, пытаясь вернуться в район недавних максимумов 3900 пунктов. Рынок на этой неделе ждет продолжение сезона квартальных отчетностей, публикация данных по рынку жилья, а также деловой активности за июль.

Торги в Европе в пятницу завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 2,3%, который продолжал коррекционное восстановление от локальных минимумов. На этой неделе регион, вероятно, ждет первое за 10 лет повышение процентной ставки ЕЦБ (на 25 базисных пунктов), а также публикация окончательных данных по потребительской инфляции еврозоны и производственной инфляции Германии за июнь. Индикаторы деловой активности при этом, вероятно, покажут замедление её роста в еврозоне в июле. Внимание также будет направлено на энергетический кризис и запланированное возобновление работы «Северного потока».

На торгах в Азии утром вслед за покупками на западных биржах преобладает позитивная динамика. Японские биржи закрыты в связи с выходным днем. Австралийский ASX 200 увеличился на 1,2%. Китайские индексы повышаются в пределах 1,5%.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром прибавляют около 2% после восстановления от многонедельных минимумов в конце прошлой недели. Покупки происходят главным образом на технических факторах и могут увести котировки в ближайшие дни в район 107,50 долл. и 104 долл. соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков), после чего инвесторы могут вернуться к краткосрочным продажам на фоне сохранения рисков сокращения спроса на «черное золото». Пока же поддержку фьючерсам оказывает коррекционное ослабление доллара, а также отсутствие прогресса в переговорах Байдена с Саудовской Аравией в отношении наращивания нефтедобывающих мощностей.

События дня:

акции Ростелекома, Сургутнефтегаза последний день торгуются с дивидендами за 2021 г.

операционные результаты X5 Retail Group за 2-й кв. 2022 г.

квартальные результаты Bank of America, IBM, Goldman Sachs.

встреча глав МИД Евросоюза, обсуждение новых санкций против РФ.

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу выросли на 2,2-4,2% во главе с долларовым индикатором, поддержку которому вновь оказывал сильный рубль. Индекс РТС в итоге подошел к сопротивлению 1160 пунктов, при преодолении которого можно ждать отскока как минимум в район 1200 пунктов, а индекс Мосбиржи стремился к сопротивлению 2150 пунктов. Рынок может перейти в фазу краткосрочной восходящей коррекции при сохранении основного нисходящего давления в рублевом сегменте.

Рубль в пятницу на Мосбирже укрепился к доллару и евро, а сегодня утром на Форекс снижается на 1,5-3%, находясь у 57,30 руб. и 57,90 руб. соответственно. Валютные пары пытаются восстановиться от локальных минимумов в ожидании заседания ЦБ РФ в конце недели и вероятного снижения процентной ставки с текущих 9,5%.

В начале торгового дня российский рынок может попытаться развить восходящее движение вслед за покупками за рубежом, несмотря на обсуждение в ЕС нового пакета санкций, который включает в себя в том числе запрет на импорт золота. Из интересных корпоративных новостей можно отметить присоединение Россетей к ФСК ЕЭС, а также запланированную публикацию операционных результатов X5 Retail Group и последнюю возможность купить акции Ростелекома и Сургутнефтегаза с дивидендами за 2021 год. Российский рынок может на время воспрянуть духом, но развитие повышения не гарантировано.

Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал».