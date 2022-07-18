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ИК «ВЕЛЕС Капитал»: Корпоративные новости и внешний фон предвещают повышение

18 Июля 2022

ИК «ВЕЛЕС Капитал»

ИК «ВЕЛЕС Капитал»

ИК «ВЕЛЕС Капитал»

Внешний фон утром понедельника можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть развивают рост конца прошлой недели, а настроения на мировых фондовых площадках оптимистичны. В ЕС обсудят новые санкции в отношении России, включая запрет на импорт золота, который ранее ввели страны Большой семерки.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились повышением трех основных индексов на 1,7-2,1% во главе с Dow Jones Industrial Average. Рынок продолжал восстановление от локальных минимумов на фоне публикации лучших, чем ожидалось, квартальных результатов Citigroup, а также розничных продаж США за июнь и индекса потребительского доверия Университета Мичиган за июль. Инвесторы надеялись, что процентная ставка ФРС на следующей неделе будет повышена на 75 базисных пунктов, при этом самым негативным в моменте сценарием для рынка стал бы её рост на 100 базисных пунктов.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,5%, пытаясь вернуться в район недавних максимумов 3900 пунктов. Рынок на этой неделе ждет продолжение сезона квартальных отчетностей, публикация данных по рынку жилья, а также деловой активности за июль.

Торги в Европе в пятницу завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 2,3%, который продолжал коррекционное восстановление от локальных минимумов. На этой неделе регион, вероятно, ждет первое за 10 лет повышение процентной ставки ЕЦБ (на 25 базисных пунктов), а также публикация окончательных данных по потребительской инфляции еврозоны и производственной инфляции Германии за июнь. Индикаторы деловой активности при этом, вероятно, покажут замедление её роста в еврозоне в июле. Внимание также будет направлено на энергетический кризис и запланированное возобновление работы «Северного потока».

На торгах в Азии утром вслед за покупками на западных биржах преобладает позитивная динамика. Японские биржи закрыты в связи с выходным днем. Австралийский ASX 200 увеличился на 1,2%. Китайские индексы повышаются в пределах 1,5%.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром прибавляют около 2% после восстановления от многонедельных минимумов в конце прошлой недели. Покупки происходят главным образом на технических факторах и могут увести котировки в ближайшие дни в район 107,50 долл. и 104 долл. соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков), после чего инвесторы могут вернуться к краткосрочным продажам на фоне сохранения рисков сокращения спроса на «черное золото». Пока же поддержку фьючерсам оказывает коррекционное ослабление доллара, а также отсутствие прогресса в переговорах Байдена с Саудовской Аравией в отношении наращивания нефтедобывающих мощностей.

  • События дня:

  • акции Ростелекома, Сургутнефтегаза последний день торгуются с дивидендами за 2021 г.

  • операционные результаты X5 Retail Group за 2-й кв. 2022 г.

  • квартальные результаты Bank of America, IBM, Goldman Sachs.

  • встреча глав МИД Евросоюза, обсуждение новых санкций против РФ.

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу выросли на 2,2-4,2% во главе с долларовым индикатором, поддержку которому вновь оказывал сильный рубль. Индекс РТС в итоге подошел к сопротивлению 1160 пунктов, при преодолении которого можно ждать отскока как минимум в район 1200 пунктов, а индекс Мосбиржи стремился к сопротивлению 2150 пунктов. Рынок может перейти в фазу краткосрочной восходящей коррекции при сохранении основного нисходящего давления в рублевом сегменте.

Рубль в пятницу на Мосбирже укрепился к доллару и евро, а сегодня утром на Форекс снижается на 1,5-3%, находясь у 57,30 руб. и 57,90 руб. соответственно. Валютные пары пытаются восстановиться от локальных минимумов в ожидании заседания ЦБ РФ в конце недели и вероятного снижения процентной ставки с текущих 9,5%.

В начале торгового дня российский рынок может попытаться развить восходящее движение вслед за покупками за рубежом, несмотря на обсуждение в ЕС нового пакета санкций, который включает в себя в том числе запрет на импорт золота. Из интересных корпоративных новостей можно отметить присоединение Россетей к ФСК ЕЭС, а также запланированную публикацию операционных результатов X5 Retail Group и последнюю возможность купить акции Ростелекома и Сургутнефтегаза с дивидендами за 2021 год. Российский рынок может на время воспрянуть духом, но развитие повышения не гарантировано.

Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал».

Теги: новости