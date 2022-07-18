ИК «ВЕЛЕС Капитал»: Рубль, ликвидность и ставки

Рубль: налоговые платежи и дивидендные выплаты открывают возможность возвращения на уровень 55. В начале недели на глобальных финансовых рынках царят преимущественно благоприятные настроения, чему в определенной мере способствовала пятничная американская статистика. Так, рост объема розничных продаж в июне превысил ожидания участников рынка, составив 1%. Объем промышленного производства сократился на 0,2%, но его годовые темпы роста остались выше 4%. Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета сохранился вблизи многолетних минимумов, но превысил ожидания рынка, составив 47,3 пункта. Наконец, индекс настроения потребителей от Мичиганского университета оказался лучше ожиданий и превысил отметку в 51.

Улучшение аппетита инвесторов к риску позволило нефтяным котировкам закрепиться выше 100 долл. по марке Brent, а в ходе сегодняшних утренних торгов стоимость поднималась до 104,35 долл. Одновременно индекс доллара корректировался сегодня до недельного минимума. В результате рубль продолжил свое укрепление на российском рынке, обновив уже в первой половине дня пятничный максимум в 56,5 руб. (курс укреплялся до 56,3). С учетом предстоящих крупных квартальных налоговых платежей и дивидендных выплат мы ожидаем дальнейшего восстановления позиций рубля в сторону 55 по доллару.

Ликвидность и ставки: в преддверии крупных платежей профицит ликвидности вблизи максимумов с начала года. В пятницу с уплаты страховых взносов стартовал очередной налоговый период. Банки встречают его с хорошим запасом рублевой ликвидности. Показатель профицита ликвидности составил к началу текущей недели 2,8 трлн руб., что близко к максимуму с начала года. Бюджет при этом продолжает поставлять ликвидность в систему, компенсируя локальные оттоки средств. Так, в пятницу, несмотря на возврат банками средств по операциям РЕПО с Федеральным казначейством (чистое погашение с учетом привлеченных депозитов — 152 млрд руб.) и проведение страховых выплат, сальдо ликвидности по бюджетному каналу продемонстрировало лишь незначительный минус (-17 млрд руб.), что свидетельствовало о встречном притоке средств из бюджета.

Заседание ЦБ: ожидаемое снижение ставки может сопровождаться либо заметным сокращением шага, либо ослаблением сигнала к дальнейшему смягчению. Помимо крупных налоговых выплат главным событием для денежного рынка станет пятничное заседание Банка России. Смягчению политики по-прежнему будут способствовать дальнейшее замедление темпов инфляции и необходимость стимулирования банковского кредитования. В то же время сохранение повышенных инфляционных ожиданий, действие временных факторов замедления инфляции, необходимость сохранения привлекательности банковских сбережений для населения и инфляционные риски, связанные с сокращением предложения импортных товаров, ограничивают ЦБ в снижении ключевой ставки. Ожидаем, что ЦБ понизит ставку на 50 б.п. — до 9,0%. В то же время не менее вероятным сценарием мы по-прежнему рассматриваем вариант снижения ставки на 100 б.п. (до 8,5%), однако в этом случае ЦБ, вероятно, существенно ослабит сигнал к дальнейшему смягчению процентной политики.

Юрий Кравченко, начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал».